La star de “Dukes of Hazzard”, John Schneider, explique pourquoi Hollywood ne fera pas de films patriotiques : “Vous avez le pouvoir”

John Schneider refuse de reculer.

L’acteur, qui a joué le célèbre rôle de Bo Duke dans la sitcom à succès “Dukes of Hazzard”, est à l’affiche d’un nouveau film patriotique intitulé “Mourir pour,” qui a été réalisé et produit indépendamment sans le soutien d’un studio majeur.

Le scénario suit le vétéran reclus Quint North (Schneider), qui prend publiquement position pour ses libertés personnelles après avoir reçu une ordonnance du tribunal pour éloigner son camion El Camino battant pavillon américain d’un lycée local. L’homme de 62 ans a déclaré à Fox News Digital que le film défendait le patriotisme, la liberté d’expression et le drapeau américain.

“J’avais été mis au courant d’un article où un homme avait été mis en prison parce qu’il avait refusé d’enlever le drapeau à l’arrière de son camion”, a déclaré Schneider. “J’ai lu l’article, et il disait qu’il avait une ordonnance restrictive contre lui, donc il ne pouvait pas conduire à une certaine distance de la [local] lycée avec le drapeau sur son camion… [My wife and I] sont de grands partisans de nos militaires et de nos forces de l’ordre. Et j’ai pensé qu’il était temps de faire un film sur ce type. Je ne sais pas pour vous, mais alors que je conduis à travers le pays, je vois de plus en plus de gens avec le drapeau américain flotter à l’arrière de… leurs camionnettes.”

“Je voulais faire un film non pas sur ce type en particulier, mais sur ce genre de type qui est prêt à aller en prison afin de continuer à exprimer son droit à la liberté d’expression du premier amendement”, a poursuivi Schneider. “La deuxième notion était que ce film devait sortir avant les élections de mi-mandat en 2022… afin qu’il exhorte les personnes qui sont, pour une raison quelconque, timides ou silencieuses à s’exprimer… Quoi qu’il en soit, le film devait sortir le 20 octobre pour donner suffisamment de temps pour que les gens puissent le voir avant de voter en novembre.”

Schneider, un fier conservateur et partisan de Trump, a partagé que le film avait déjà fait une déclaration audacieuse parmi les téléspectateurs.

“Un de mes amis a dit que toutes les bonnes personnes sont agacées”, a-t-il ri. “Mais toutes les bonnes personnes sont également encouragées, enthousiasmées et revigorées par cela. Donc, comme on dit dans le secteur automobile, ‘Ça tire sur les huit.'”

Selon la star, “To Die For” a été réalisé avec une équipe de moins de 10 personnes au cours des 10 derniers mois. Il n’a également jamais approché les réalisateurs hollywoodiens avec le scénario.

“Les gens parlent d’Hollywood comme s’il avait de l’autonomie”, a-t-il expliqué. “Hollywood est un élément de ligne sur une feuille de calcul mondialiste milliardaire, vraiment. Donc, Hollywood doit essentiellement faire ce qu’on lui dit. Je connais beaucoup de gens à Hollywood, et je ne crois pas vraiment qu’ils soient assez naïfs pour croire beaucoup de choses qu’ils présentent comme étant la vérité. Mais comme le disait une très vieille chanson, ils doivent leur âme au magasin de l’entreprise.

“Vous avez les types de célébrités qui… sont payés beaucoup d’argent, mais ils font vraiment ce qu’on leur dit aussi. Il n’y a donc pas beaucoup de place dans ce modèle pour la libre pensée. Il n’y a pas beaucoup de place dans ce modèle pour la liberté d’expression. Vous devez vraiment travailler, je crois, en dehors de ce modèle, parce que ce modèle ne va pas changer.

Schneider a déclaré qu’il était impatient de “construire son propre bac à sable” où il pourrait créer son propre contenu en tant qu’acteur et partager les histoires qu’il jugeait nécessaires d’être racontées. Schneider et sa femme et partenaire cinématographique Alicia Allain ont réalisé 15 films ensemble. Il continue d’écrire, de réaliser et de jouer dans ses propres films.

“Nous vivons maintenant dans un monde technologique incroyablement merveilleux où nous pouvons non seulement faire nos propres films, mais nous pouvons aussi les distribuer sans avoir à coucher avec l’ennemi”, a déclaré Schneider.

Bien qu’il ait mené une carrière réussie de plusieurs décennies à la fois au cinéma et à la télévision, Schneider soupçonnait qu’il était sur la liste noire d’Hollywood après avoir voté pour Donald Trump lors des élections de 2016.

“Quand j’ai quitté ce bac à sable, j’ai [had] aucune intention d’y retourner », a-t-il réfléchi. « Si j’avais l’impression qu’ils le font, je ne travaillerais pas avec moi non plus. Mais j’ai l’impression que c’est le cas, donc je ne veux pas travailler avec eux. Vous savez, tout ne tourne pas autour d’eux. Je pense que c’est une erreur que font beaucoup de gens créatifs. Cette carotte de travailler pour la machine est suspendue là-bas et ils la veulent… ce qui les amène à compromettre leur position, ce qui ressemble souvent à de l’hypocrisie… C’est de l’hypocrisie aux yeux de leur public.”

“Vous devez faire attention à cela”, a-t-il poursuivi. “Je suis dans le coin depuis très, très longtemps. J’ai vu beaucoup de carottes. J’ai chassé beaucoup de carottes. J’ai attrapé beaucoup de carottes et j’ai mangé beaucoup de carottes. Je n’ai plus besoin de faire ça. Maintenant, il est important de faire quelque chose pour ce que je pense honnêtement être le plus grand bien. C’est ce que je pense que ce film fait… Je pense que cela va amener les gens à aller voter et à s’assurer qu’ils participent au processus. Parce que je crois que de mauvaises choses arrivent quand les bonnes personnes ne font rien.”

Schneider a noté qu’il est toujours en contact avec ses anciennes co-stars de “Dukes of Hazzard” Catherine Bach et Tom Wopat. La série, qui mettait également en vedette Denver Pyle et Waylon Jennings, a été diffusée de 1979 à 1985.

“J’ai eu des contacts avec Catherine Bach et avec Tom Wopat cette semaine”, a-t-il déclaré. “C’est vraiment bien… nous sommes toujours de bons amis. Nous restons toujours en contact les uns avec les autres. Nous ne nous voyons pas autant qu’aucun de nous ne le souhaiterait… Je les aime et ils m’aiment. Si vous êtes meilleurs amis avec quelqu’un, vous pouvez le voir tous les jours, ou vous pouvez le voir une fois par an. Vous êtes toujours les meilleurs amis.

Schneider a déclaré qu’il “adorerait” retrouver Bach, 68 ans, et Wopat, 71 ans, pour un film ou une émission spéciale. Cependant, il a noté que “Dukes of Hazzard” est “un sujet sensible à certains endroits”. En 2020, il y a eu une nouvelle controverse sur le drapeau confédéré qui est apparu sur la voiture de leurs personnages dans la série. La Dodge Charger de 1969 a été nommée General Lee en l’honneur du général confédéré Robert E. Lee.

“Si Tom et Cathy et moi voulions faire une séance de questions-réponses sur CBS sur les grands jours de” Dukes of Hazzard “, je ne pense pas [the network] le ferait à cause de la relation avec la voiture et le drapeau », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est absurde. Mais je pense qu’actuellement, c’est vrai. Peut-être que cela changera quelque part sur la route. Donc, pour que nous soyons tous les trois dans un film, il faudrait que ce soit nous qui le fassions, je crois. Je ne pense pas que quelqu’un d’autre, aucune grande société de distribution [would] touche ça.”

Mais il y a de l’espoir pour ceux qui recherchent des films et des émissions patriotiques, a insisté Schneider. Si le support est là, le contenu sera créé par ceux qui lui ressemblent.

“Arrêtez de soutenir des choses avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord”, a-t-il dit. “Si vous n’aimez pas ce que je dis en ce moment, alors s’il vous plaît, ne regardez jamais un de mes films ou une émission de télévision ou n’achetez pas un autre disque. Ne le faites pas. Mais si c’est le cas, alors s’il vous plaît, soutenez-nous Si vous voyez une célébrité dire quelque chose que vous n’aimez pas, alors n’y allez pas [watch] leurs films. N’écoutez pas leur musique… Soutenez les choses que vous aimez et arrêtez de soutenir les choses que vous n’aimez pas. Vous avez le pouvoir dans votre soutien. Ils ne veulent tout simplement pas que vous le sachiez.”

