La star de « Dukes of Hazzard », John Schneider, admet avoir menti à sa femme sur son lit de mort : « La dernière chose que j’ai dite »

Ces six mois ont été difficiles pour John Schneider, encore sous le choc de la perte de son épouse, Alicia Allain, décédée d’un cancer du sein en février à l’âge de 53 ans.

L’acteur de « The Dukes of Hazzard » parle maintenant des derniers moments privés qu’il a partagés avec sa femme bien-aimée et du « mensonge » qu’il lui a dit alors qu’elle était sur son lit de mort.

« Bien sûr, je lui ai dit que tout allait bien », a-t-il partagé à propos de sa dernière conversation avec sa femme. « ‘Si tu es fatigué, si tu veux aller voir ta grand-mère, tu veux aller voir ton grand-père, si tu veux y aller, alors ce n’est pas grave. Vas-y. » Et c’était toute la vérité. … Mais ensuite j’ai menti, parce que j’ai dit : « Ne t’inquiète pas pour moi, tout ira bien. »

« C’était un mensonge que je devais dire, mais elle le savait. OK, c’est loin. La dernière chose que je lui ai dite était : « Je t’aime désespérément et j’ai plusieurs séries de projets à très long terme ». pour toi.’ Et c’est vrai, parce que l’éternité, c’est très long, et j’y crois. J’y compte. »

Schneider, 63 ans, dit que ne pas être présent avec Alicia lorsqu’elle a rendu son dernier souffle l’a également aidé à surmonter son chagrin.

« Ce qui m’a le plus aidé dans le processus de deuil, c’est que je suis sûr qu’elle a attendu que je ne sois pas là, parce que je pense qu’elle savait que je ne pouvais pas gérer ça », a-t-il expliqué. « Sa maman et son papa étaient là. Sa fille [Jessica Dollard] était là. Le fiancé de sa fille [Daniel Turner] était là. Et je pense qu’elle a attendu que je parte.

« Je suis reconnaissant pour cela, et puis une partie du truc pull-pull [of grief] « Je ne veux pas admettre que c’est arrivé », a-t-il ajouté. « Je me réveille encore le matin et je l’attrape dans un sommeil groggy. Je garde les yeux fermés et je tends la main, espérant que c’était peut-être un rêve. Je suis une personne créative. J’ai des rêves très vivants ; peut-être que c’en est un. »

En 2020, Schneider et Allain racontaient « Renard et amis » Allain avait reçu un diagnostic de cancer de stade 4.

Au moment de son diagnostic, Schneider a déclaré que sa femme avait « une durée de conservation de cinq ans depuis trois ans ». Allain a déclaré que ses symptômes consistaient en «des courbatures et des douleurs», qui finissaient par «apparaître sur la peau». Après avoir consulté un dermatologue, Allain a appris son diagnostic.

« Je me suis lancée dans un cours rapide pour lire quel chemin j’allais prendre et j’ai décidé de faire du céto contre le cancer, de l’huile de CBD, puis de me fondre dans des minéraux. … Je me suis vraiment lancée dans un régime très rigide », a-t-elle expliqué à propos de son attaque. maladie.

Bien qu’Alicia ait atteint une rémission, son mari a annoncé en février 2023 qu’elle était décédée.

Dans un hommage sur les réseaux sociaux, Schneider a écrit : « Mon beau sourire ne souffre pas, vivant dans son nouveau corps aux côtés de Jésus.

« S’il vous plaît, respectez notre vie privée pendant cette période de deuil », a-t-il écrit. « S’il vous plaît, ne posez aucune question. Si vous avez des photos de nous et de notre amour et de notre adoration évidents l’un pour l’autre, veuillez les publier ci-dessous. Enfin… serrez fort ceux que vous aimez et faites-leur savoir ce que vous ressentez. Nous l’avons toujours fait. »