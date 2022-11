La star de “Duck Dynasty”, Sadie Robertson, enceinte du bébé numéro deux : “Un autre petit miracle est en marche”

La star de télé-réalité et auteure Sadie Robertson et son mari Christian Huff attendent leur deuxième bébé ensemble.

Le couple a partagé l’heureuse nouvelle avec ses fans jeudi. La publication Instagram présentait une photo de famille de Robertson, Huff et leur fille Honey, âgée d’un an, assis sur les marches devant une maison, Robertson tenant des photos de son échographie.

“Un autre petit miracle est en marche”, a-t-elle légendé le post.

Robertson a laissé entendre que son bébé devait arriver en mai lorsqu’elle a partagé l’annonce sur son histoire Instagram avec la légende, “SURPRISE, un autre petit bébé de mai en route.”

Robertson a donné naissance à son premier enfant en mai 2021, dans ce qu’elle se souviendrait plus tard comme légèrement effrayant en raison d’une complication survenue dans laquelle l’épaule de Honey était coincée pendant plus de deux minutes. Elle se souvient s’être sentie impuissante et effrayée à ce moment-là.

“Son cordon ombilical était coincé, il était serré dans son cou et elle ne recevait pas d’oxygène”, a-t-elle déclaré à E! Nouvelles. “Et c’était tellement, très effrayant et je me sentais vraiment effrayé et juste un peu impuissant, comme si je ne pouvais vraiment rien faire. Et puis tout d’un coup, c’était tellement fou, cette chanson ‘Million Little Miracles’ est arrivée et c’était juste le sentiment le plus incroyable. C’était comme si tout d’un coup il y avait juste la paix dans la pièce et Honey est sortie.

Robertson et sa famille ont d’abord attiré l’attention du public grâce à l’émission A&E “Duck Dynasty”, qui se concentrait sur leur entreprise familiale Duck Commanders dirigée par son père, Willie Robertson. La série a duré 11 saisons et a lancé Sadie et le reste de sa famille dans la célébrité.

En 2014, elle a participé à la saison 14 de « Dancing With the Stars » à l’âge de 17 ans, terminant à la deuxième place. Plus tard cette année-là, Robertson a écrit “Live Original”, qui se concentrait sur la foi.

Le livre a été un tel succès qu’en 2016, elle l’a transformé en Live Original Tour, qui s’est concentré sur la prédication de la confiance en soi et de la foi à un public plus large et vise à “encourager les jeunes adultes à être la personne que Dieu a faite d’eux”. selon le site Web Live Original. La tournée a été un énorme succès et a touché 45 villes et a conduit à d’autres tournées et allocutions.

Robertson a depuis écrit trois autres livres, dont “Live Fearless”, “Live: Remain Alive, Be Alive at a Specificed Time, Have an Exciting or Fulfilling Life” et “Who Are You Follow?: Pursuing Jesus in a Social -Monde obsédé par les médias.” Ces livres traitent tous du sujet de la foi et de la manière dont elle peut aider les individus à faire face aux difficultés de la vie.

Huff et Robertson se sont rencontrés en 2019 alors qu’ils étaient tous les deux en Floride, et Robertson a dit Gens en 2019, elle essayait initialement de rester loin de lui parce qu’elle ne voulait pas être en couple à l’époque. Ils se sont rencontrés lors d’une aventure de chasse au crabe avec sa famille en raison du fait que sa sœur Bella était amie avec le frère de Huff.

“Donc, nous courons juste pour être idiots, et ils se sont présentés et Christian était avec eux. Et je me suis dit:” Oh, bonjour. Il était si mignon”, a déclaré Robertson à People. “J’étais comme, tirez. Alors, j’ai en fait essayé de l’éviter pendant la majeure partie de la nuit parce que je ne voulais pas avoir de relation, et je me disais: ‘Il est trop mignon pour lui parler et ne veut pas sortir avec lui. ‘ Donc c’était assez drôle.”