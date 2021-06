La star de Duck Dynasty, Bella Robertson, 18 ans, épouse son fiancé Jacob Mayo seulement deux semaines après que sa sœur Sadie a accueilli son premier enfant

La star de DUCK Dynasty, Bella Robertson, a épousé son fiancé Jacob Mayo.

La jeune fille de 18 ans a jailli des noces du couple alors qu’elle posait dans un superbe haut en maille jusqu’au sol, à motifs de fleurs, qui s’étendait sur son ventre et frôlait le sol.

Instagram

La star de Duck Dynasty, Bella Robertson, a épousé son fiancé Jacob Mayo[/caption]

Elle a terminé son look de mariée sophistiqué avec un pantalon blanc brillant et a laissé ses courtes mèches brunes tomber dans un style élégant et droit.

Jacob, qui a posé la question l’année dernière, a déposé un tendre baiser sur son front alors qu’ils profitaient de leurs premières minutes ensemble en tant qu’homme et femme.

Bella a sous-titré la photo avec le hashtag: « MARRYMEMAYO ».

Le mois dernier, le couple a obtenu leur avis de mariage et a fièrement posé en tenant le document nécessaire à leur cérémonie.

Instagram

Le joli couple a déposé sa licence de mariage en mai[/caption]

Instagram

Bella a jailli dans sa légende: « Signé, scellé, livré – @jacobdmayo IM YOURS »[/caption]

Dans le libellé à côté, la star de la télé-réalité a écrit: « Signé, scellé, livré – @jacobdmayo IM YOURS !!!!!!! »

Leur moment heureux est venu peu de temps après La sœur aînée de Bella, Sadie, a accueilli son premier enfant, Honey James Huff.

pendant ce temps Jacob a proposé à Bella en novembre après seulement six mois de fréquentation.

Bella, de Louisiane, a partagé une photo en noir et blanc avec son fiancé sur Instagram pour annoncer la nouvelle, disant qu’elle serait « reconnaissante pour le reste de ma vie ».

Instagram

Le couple s’est fiancé en novembre après six mois de relation[/caption]

Bella par cœur : « Je suis époustouflé par les dieux [sic] bonté et grâce. @jacobdmayo laisse [sic] se marier!! je t’aime pour toujours. »

Jacob s’est également rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer leurs fiançailles avec une série de photos montrant les minutes avant qu’il ne se mette à genoux.

Il a également partagé une photo de la proposition réelle et des moments qui ont suivi.

Jacob dit : « Engagé ! Bella est beaucoup de choses pour moi. Elle est ma meilleure amie. C’est la personne sur qui je peux m’appuyer dans n’importe quel problème sans jugement. Mais avec la vérité honnête quand j’agis.

Instagram

Jacob a salué Bella sa « meilleure amie »[/caption]

Instagram

Il a dit que la star de la télé-réalité l’aime » inconditionnellement « [/caption]

« Elle aime Jésus. Elle me tient à un niveau plus élevé qu’elle ne laisse pas vaciller.

« Elle m’aime inconditionnellement, que je fasse ce qu’elle aime ou que je fasse l’opposé du spectre. »

« Elle est celle pour moi pour toujours. Elle est tout pour moi. Je remercie Dieu pour elle », a-t-il ajouté avec le hashtag #tothemayos.

Getty

Leur heureuse nouvelle survient après que la sœur aînée de Bella, Sadie, a donné naissance à son premier enfant[/caption]

Instagram

Elle a accueilli le petit Honey James Huff avec son mari Christian le mois dernier[/caption]





La mère de Bella, Korie, a posté un carrousel de photos de famille sur elle Instagram page après que Jacob eut confirmé qu’il rejoindrait le clan très uni.

« Notre famille grandit à nouveau », a écrit Korie. « [Bella] se sont fiancés hier soir à l’homme le plus doux.

« Ma petite fille… toutes les émotions !! Jacob, nous t’aimons et sommes ravis de t’accueillir dans la famille.