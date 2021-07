La star de « Drake et Josh », Drake Bell, condamnée à deux ans de probation pour avoir envoyé des SMS à un mineur

L’acteur hollywoodien Drake Bell, la star de l’émission populaire « Drake et Josh », a été condamné à deux ans de probation et à 200 heures de travaux d’intérêt général après avoir plaidé coupable à des accusations de tentative de mise en danger d’enfants et de diffusion d’informations préjudiciables aux mineurs.

Selon Variety, après avoir initialement plaidé non coupable, Bell a par la suite accepté une accusation de crime et de délit concernant un incident de 2017 avec une fille mineure qui l’a rencontré en ligne et a assisté à l’un de ses concerts dans l’Ohio alors qu’elle avait 15 ans.

La police a déclaré que la réunion faisait suite à des mois de messages sur les réseaux sociaux qui étaient « parfois … de nature sexuelle ». La victime a signalé Bell à la police de Toronto en 2018, qui a ensuite transmis ses conclusions à la police de Cleveland, qui a arrêté Bell le 3 juin.

Après avoir plaidé non coupable, Bell a été libéré sous caution personnelle de 2 500 USD lui ordonnant de ne pas avoir de contact avec la victime. Bell, qui réside à West Hollywood, achèvera ses 200 heures de service communautaire en Californie. Il risquait jusqu’à deux ans de prison. En 2015, l’acteur a été arrêté pour conduite en état d’ébriété avec une caution fixée à 20 000 USD. Dans cette affaire, il avait plaidé sans conteste un délit et avait passé quatre jours en prison.

« Drake and Josh », qui a fait ses débuts en 2004 et a duré quatre saisons, a suivi l’histoire des demi-frères Drake Parker (Bell) et Josh Nichols (Josh Peck). La série a en outre engendré deux téléfilms et était l’un des programmes les mieux notés de Nickelodeon, avec une moyenne d’environ 3 millions de téléspectateurs à l’époque.

Bell avait interprété la chanson thème d’ouverture de l’émission, » I Found a Way « , et a également sorti plusieurs albums tout au long de sa carrière, dont » Telegraph » en 2005, » It’s Only Time » en 2006, » Ready Steady Go ! » en 2014. et les « Sesiones En Casa » de 2020.