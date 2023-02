La star de Dragons ‘Den, Steven Bartlett, revient sur les affirmations selon lesquelles il a rendu publique la société de médias sociaux pour une valeur de 500 millions de livres sterling

La star de DRAGON’S Den, Steven Bartlett, est revenue sur ses affirmations selon lesquelles il avait rendu publique sa société de médias sociaux pour une valeur d’environ 500 millions de livres sterling.

Bartlett, 30 ans, a édulcoré sa biographie en ligne après une dispute sur la valeur de sa société Social Chain, qui s’est récemment vendue pour 7,7 millions de livres sterling.

Son site Web avait précédemment déclaré qu’il “avait rendu son entreprise publique à 27 ans, atteignant une valorisation boursière de 600 millions de dollars (environ 493 millions de livres sterling) avant de démissionner”.

Cependant, il est apparu que le prix exorbitant était le résultat d’une série de fusions avec de plus grandes organisations et n’a été atteint qu’après le départ de Bartlett de l’entreprise.

Selon le Times, les documents déposés montrent que lorsque Social Chain Ltd a fusionné avec d’autres entreprises appartenant à l’investisseur allemand Georg Kofler, Bartlett possédait moins d’un quart du groupe.

Puis, en 2019, la société résultante, Social Chain AG, a fusionné avec le Koffler beaucoup plus grand, déjà coté en bourse, appelé Lumaland, pour une valeur d’environ 163 000 £.

Un ancien employé a déclaré au point de vente que la nouvelle entité ne gardait le nom de Social Chain que parce que “être associé à la technologie et aux médias sociaux était plus cool et on espérait que cela augmenterait la valeur”.

Bartlett a démissionné de son poste de co-PDG en 2020, avant que la nouvelle société ne soit introduite publiquement en octobre 2021 pour une valeur de 620 millions de dollars, soit un peu plus de 500 millions de livres sterling.

Son site Web indique maintenant qu’il a “démissionné” pour poursuivre d’autres intérêts, mais que la société “a atteint une valorisation boursière de plus de 600 millions de dollars”.

Bartlett lui-même a déjà déclaré dans l’émission Dragon’s Den de la BBC qu’il “avait construit une entreprise de 300 millions de livres sterling à 28 ans”.

L’ancien employé a qualifié cela d'”énorme fausse déclaration”.

Ils ont dit: «Oui, il a bien réussi grâce à un accord qui concerne principalement des choses comme les revenus des matelas. Mais les centaines de millions de choses – ce n’est pas réel.

“Peut-être que ce serait OK si ce n’était pas la base de sa carrière dans les médias.”

L’homme d’affaires et podcasteur Sam Parr s’est également adressé aux médias sociaux pour se demander pourquoi l’entreprise avait atteint un prix de vente si bas par rapport à sa valorisation boursière.

Il a écrit : « Je pensais que c’était une grande entreprise publique qui valait des centaines de millions. Je ne comprends pas cela. Quelqu’un peut-il expliquer?

Bartlett a déclaré qu’il avait aidé Social Chain AG à acquérir un certain nombre de sociétés de marketing et de commerce qui avaient été vendues avant la vente de l’entreprise, réduisant ainsi son prix de vente.

Steven Bartlett a été contacté pour commenter.

