La star de Dragons ‘Den, Drew Cockton, 36 ans, décède à la maison après avoir remporté un investissement de 50 000 £

La star de DRAGONS’ Den, Drew Cockton, est décédée chez elle à l’âge de 36 ans, a révélé sa mère.

La star de la télévision qui a présenté son entreprise de bougies parfumées à la BBC avait obtenu un investissement de 50 000 £ de l’entrepreneur Touker Suleyman.

Bbc

Drew Cockton dans Dragons’ Den[/caption]

Sa mère Kate a publié une déclaration sur Facebook disant que son fils était mort “paisiblement” à la maison – 17 mois après son apparition sur Dragons ‘Den.

Il disait: «Nous avons vraiment le cœur brisé de devoir vous dire que notre bien-aimé Drew Peter George Cockton (mon magnifique garçon) est décédé paisiblement à la maison hier.

«Nous sommes dévastés au-delà de toute croyance.

“La vie ne sera plus jamais la même.

“Repose paisiblement mon chéri.”

Les circonstances entourant la mort de Drew ne sont pas encore connues.

L’homme de 36 ans a fondé sa marque de parfum végétalien, Owen Drew, en 2016 après avoir pris un pari et quitté son emploi dans le secteur des services financiers.

Son partenaire commercial Mike Skeggs l’a rejoint six mois plus tard.

Les bougies – qui coûtent jusqu’à 750 £ – sont fabriquées à partir de certaines des huiles et des parfums les plus chers au monde.

Drew – qui est apparu sur Dragons ‘Den en mai 2021 – a attiré des fans célèbres, dont la mondaine Paris Hilton.

Il y a à peine quatre jours, Drew a posté sur Facebook qu’il était honoré d’avoir été invité comme conférencier invité au Rotary on the Wirral le 11 novembre.

Il a écrit: «Je parlerai de la façon dont Mike Skeggs et moi avons construit Owen Drew à partir de zéro, partageant des conseils et des secrets pour lancer une entreprise avec un budget restreint, discutant des échecs passés et des choses que j’aurais aimé faire différemment… aussi comme couvrant tout ce qui concerne Dragons’ Den.

“Nous allons également explorer les parfums et ce qui se passe dans la fabrication d’un parfum qui arrête le spectacle.”