La star de Dragon’s Den a poursuivi pour 200 000 £ après qu’un carrossier amateur ‘a déchiré un triceps sur un sol mouillé en s’échauffant au gymnase’

Une star de DRAGON’S Den a été poursuivie pour 200 000 £ après qu’un culturiste amateur s’est déchiré un triceps dans sa salle de sport en glissant sur le sol mouillé.

John Plummer, 58 ans, dit qu’il s’est déchiré le muscle de son bras gauche après que ses jambes ont glissé sous lui alors qu’il s’échauffait avec une pompe dans un gymnase de Duncan Bannatyne.

L’ancienne star de Dragon’s Den, Duncan Bannatyne, a vu sa salle de sport poursuivie pour 200 000 £ Crédit : document

John Plummer, 58 ans, affirme s’être déchiré le biceps grâce à un sol mouillé dans la salle de sport de son quartier Bannatyne Crédit : Twitter

John, de Durham, prétend souffrir d’une réduction permanente de la force de son coude et a ensuite souffert de dépression, selon un bref émis par la Haute Cour de Londres.

Bannatyne, 73 ans, était un visage familier de l’émission télévisée Dragon’s Den, apparue entre 2005 et 2015.

Bannatyne Health Club and Spa compte plus de 70 salles de sport à travers le Royaume-Uni depuis sa création en 1997 et compte plus de 200 000 membres.

Et la Haute Cour a maintenant ordonné au bricoleur M. Plummer de divulguer combien il a gagné pendant les trois années précédant l’accident.

Il lui est également demandé de fournir un ensemble complet de ses dossiers médicaux, hospitaliers et de traitement, rapporte Mail Online.

L’affaire a également été transférée au tribunal du comté de Newcastle-upon-Tyne.

John dit que l’accident s’est produit dans la salle de sport de son quartier Bannatyne après avoir fait une presse dans le cadre de son échauffement.

Selon le bodybuilder amateur, il tenait également des poids sur l’étagère supérieure d’une étagère de poids à trois niveaux alors qu’il commençait son entraînement.

Mais ses jambes ont soudainement glissé sur le sol mouillé et il est tombé de tout son poids sur son bras gauche.

Et John a accusé l’entreprise de négligence, affirmant que le sol était non seulement glissant et dangereux, mais que le personnel n’avait pas protégé efficacement la zone.

Il dit que le club de Bannatyne n’a pas mis en place des avertissements, bouclé la zone, ne l’a pas empêché de s’entraîner là-bas et l’a exposé à un danger et à “un piège”.

Les demandes de dommages-intérêts de John incluent le coût du traitement lors d’un voyage au Cambodge et le coût d’un massage au Royaume-Uni.

Il est connu pour passer généralement de décembre à mars à l’étranger, selon des documents judiciaires.

Et les journaux montrent également que John prétend qu’il a dû suspendre son projet de participer à une compétition de musculation pour les plus de 50 ans en raison de l’accident.

Cependant, alors que les assureurs de Bannatyne Group plc ont reconnu leur responsabilité dans l’accident du 28 novembre 2017, la société conteste sa réclamation pour les pertes passées et futures.

Le club de santé nie ses prétentions financières et valorise son procès, totalisant 229 363,93 £ à zéro.

La célèbre chaîne de Bannatyne est classée quatre étoiles et les prix commencent à partir de 29,99 £ par mois.

L’ancienne star de Dragon Den a commencé sa carrière dans les affaires avec une camionnette de crème glacée et a connu un grand succès, créant une série de maisons de retraite, une chaîne de crèches pour enfants et des clubs de santé.

Cela survient après que des panneaux ont été affichés dans un certain nombre de gymnases Duncan Bannatyne exhortant les clients à ne pas se sécher les poils pubiens.

Ils ont été installés à la suite de rapports bizarres d’amateurs de gym utilisant les séchoirs sur leurs wurlys bouclés.