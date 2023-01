La star de Drag Race, Michelle Visage, partage une incroyable transformation corporelle après un an de perte de poids

La star de DRAG Race, Michelle Visage, a parlé de son incroyable transformation corporelle.

La femme de 54 ans a partagé une publication sur Instagram pour marquer son “1 an de santé” avec une sélection de photos des 12 derniers mois.

Michelle Visage a montré sa transformation corporelle

La star a partagé son parcours sur Instagram

Michelle joue dans la course de dragsters de RuPaul

Michelle, qui a rejoint RuPaul’s Drag Race en 2011, souffre d’une maladie auto-immune appelée maladie de Hashimoto.

C’est la forme la plus courante de thyroïdite (inflammation de la glande thyroïde).

Les personnes qui en souffrent ont du mal à réguler leur poids car la glande thyroïde fabrique des hormones qui contrôlent le métabolisme.

Début 2022, Michelle a décidé de modifier son mode de vie dans le but d’améliorer sa santé.

Partageant des clichés de l’année dernière, Michelle a montré comment son corps avait changé en faisant de l’exercice et en adoptant une alimentation équilibrée.

Michelle a dit à ses 2 millions d’abonnés sur Instagram : “Mise à jour 1 an “healthiversary”:

«Ce n’est pas pour se vanter, jubiler ou déclencher. C’est juste moi qui partage ce que beaucoup d’entre vous ont demandé:

“Pour ceux qui savent ce que j’ai vécu en tant que défenseur de ma propre santé, espérant vivre jusqu’à un centurion en bonne santé et essayant d’inverser mon Hashimoto, c’est pour vous.

“Le 10 janvier 2022, sortis de nulle part, mes attaques de panique ont commencé à revenir après des années passées à les tenir à distance. À cause de mon auto-immunité, mon corps devient gonflé et je prends du poids très facilement lorsque je mange mal avec des aliments très inflammatoires, et pour être honnête, c’est ce que j’aime et ce dont j’ai envie, mais pas mon système endocrinien.

“La nourriture que j’avais consommée se retournait maintenant et mon système s’attaquait lui-même.

“J’avais besoin d’un changement et ce changement pour moi était de passer à un régime AIP très strict.”

Michelle a poursuivi en expliquant quel exercice elle avait fait.

Elle a poursuivi: «Je devais faire un changement et commencer à inclure du mouvement en même temps, sinon ma vie allait être difficile jour après jour.

“J’ai commencé par 5 minutes de yoga en regardant @yoga_with_kassandra et ses vidéos sur YouTube avec une petite serviette dans une chambre d’hôtel en quarantaine.

“J’étais tellement hors de forme et je ne suis techniquement pas bon du tout en yoga, mais cela ne m’a pas découragé. Je m’étais engagé à guérir.

“J’ai ensuite embauché un entraîneur virtuel qui m’a entraîné dans toutes les situations. @soniajonesfitness savait que je pouvais le faire et elle m’a poussé à chaque séance d’entraînement.

« Je n’ai jamais voulu être maigre, JE VEUX DES MUSCLES !

“Les poids sont si importants pour changer votre corps, surtout pour nous, les femmes d’un certain âge. C’est un changeur de jeu!

“N’AYEZ PAS PEUR DE LEVER DES POIDS LOURDS (plutôt) ! Adoptez-le, c’est ce qui va changer votre composition corporelle !

“Je fais maintenant de la musculation 6 jours par semaine et les jours où je n’ai pas Sonia, je m’entraîne avec @carolinegirvan sur YouTube, donc je comprends TOUT!”

Quels sont les symptômes? Les symptômes de Hashimoto peuvent prendre des années à se développer, mais le premier signe est généralement un goitre élargi, donnant l’impression que l’avant du cou est enflé ou rend la déglutition difficile. D’autres symptômes de la maladie peuvent inclure : prise de poids, fatigue, pâleur ou gonflement du visage, douleurs articulaires et musculaires, constipation et incapacité à retenir la chaleur. Les personnes atteintes peuvent également éprouver des difficultés à tomber enceinte, des règles irrégulières ou abondantes, des douleurs articulaires et musculaires et une perte et un amincissement des cheveux. La dépression est également un autre effet secondaire.

Michelle a terminé en partageant à quel point elle est heureuse du chemin parcouru et veut que les autres sachent qu’ils peuvent le faire aussi.

Elle a conclu: «Je suis très fière de mon parcours et pour mémoire, je m’aime plus grande et plus petite, mais cela a toujours été une question de santé et de laboratoires de sang. L’explantation a été la meilleure décision qui m’a mené à cela et mon voyage ne fait que commencer !

“J’espère que cela vous inspire d’une certaine manière pour vous montrer qu’il n’est jamais trop tard pour retrouver votre santé. Ce ne sera pas rapide mais ça vaudra le déplacement. VOICI À LA SANTÉ !

“Les photos sont là où tout a commencé jusqu’à là où je suis actuellement.”

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour féliciter Michelle pour son parcours.

L’un d’eux a déclaré: “Tellement fier. .”

Un autre a ajouté: “Je prendrai ce poste pour ce qu’il est (je crois). C’est une documentation du travail acharné d’une femme pour devenir la version d’elle-même qu’elle a choisie. Félicitations et beaucoup de succès pour la suite !

Un troisième intervint : « Yaaaas étonnante!! la REINE la plus forte.

Cela vient après que Michelle ait laissé entendre qu’elle était Jellyfish dans The Masked Singer.

Lors d’un récent épisode de The One Show, les animateurs Alex Jones et Jermaine Jenas lui ont demandé si elle l’était.

“Il y a toujours des rumeurs et c’est le plaisir d’émissions comme The Masked Singer”, a-t-elle déclaré timidement.

Refusant de confirmer ou d’infirmer, elle a ajouté : “Si je vous le disais, je gâcherais tout.”

Michelle a travaillé dur pour améliorer sa santé

La star a commencé à soulever des poids

Michelle a travaillé dur pour transformer son corps