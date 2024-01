La star de “Drag Race”, Amanda Tori Meating, se révèle trans

Veuillez vous rendre à la salle de conférence, car la reine de la salle du conseil d’administration a un message spécial à l’échelle de l’entreprise : Favoris des fans La course de dragsters de RuPaul La star de la saison 16, Amanda Tori Meating, s’est révélée trans !





Dans une interview exclusive avec EW’s Glissement rapide podcast (ci-dessous), la reine basée à New York s’ouvre à EW sur son tour de la série qui a fait la une des journaux jusqu’à présent – et, en réfléchissant aux tensions avec un autre membre de la distribution Avion Jeannerévèle comment un moment de libération d’un divorce douloureux (ainsi que l’expérience de faire partie du Course de dragsters famille) l’a aidée dans son parcours identitaire.









“Quand nous tournions Course de dragsters J’étais fraîchement sortie d’un divorce depuis environ cinq mois”, se souvient Amanda à propos du tournage de la série en 2023, expliquant que l’expérience d’avoir été “intimidée” par son ex-conjoint l’a finalement amenée à se concentrer sur elle-même – y compris lorsqu’elle naviguait dans la drag queen. drame sur la saison 16. “Je pense [Plane] m’a attrapée au point idéal de mon parcours de guérison”, poursuit-elle. “Je ne vous donne pas la réponse que vous recherchez, quelle qu’elle soit. Je suis assis ici comme une vraie putain de personne et je vous dis : ‘Je n’aime pas ça, s’il te plaît, arrête.'”





Elle se souvient également que son divorce était en partie dû au refus de son mari d’alors d’être avec elle en raison de son « voyage d’exploration du genre », comme le décrit Amanda.





Amanda — qui rejoint un certain nombre d’autres Course de dragsters les anciennes qui se sont révélées trans ces derniers mois, dont Adore Delano, Jade Jolie et Madame LaQueer – disent qu’elle s’est considérée comme non binaire pendant environ quatre ans avant de concourir sur Course de dragstersmais finalement je ne me sentais pas bien de m’identifier en tant que telle et j’ai continué à “déterminer où exactement je me situe sur le spectre trans”, explique-t-elle.





Amanda Tori Meating, star de la saison 16 de “RuPaul’s Drag Race”, se révèle trans.

Santiago Felipe/Getty





“Mon partenaire ne m’a pas du tout soutenu, et cela a fini par expliquer en grande partie pourquoi j’ai dû partir, parce qu’il ne voulait pas être avec une personne trans. J’étais dans une mauvaise passe, mentalement. , pendant un moment, mais vous arrivez à un point où vous vous dites, Je dois faire ce qui est bon pour moiet cela impliquait de sortir de là”, dit-elle. “Je me suis présentée à Course de dragsters dans cet espace de, je vais me défendre, je vais me défendre, je ne vais pas me permettre d’être victimisé de la même manière que j’ai l’impression de l’avoir été dans le passé, avant –Course de dragsters. [I was] ” Dans cet environnement pour la première fois où tout le monde m’appelle Amanda et non mon nom de gouvernement, et j’ai réalisé à quel point cela me faisait du bien, et j’ai commencé à me sentir un peu plus à l’aise dans la reformation de mon identité. ”





Elle observe que de tels sentiments ont probablement exacerbé sa réaction aux critiques de Plane concernant son apparence dans la salle Werk et dans Non rentréce qui a donné lieu à quelques applaudissements sur le plateau – et à des échanges plus intenses entre les deux sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.









Pourtant, Amanda dit que le processus global de tournage La course de dragsters de RuPaul avec ses sœurs a amplifié son sentiment d’acceptation de soi.





“C’était assez choquant de passer de cet environnement où tout le monde m’appelle Amanda et elle/elle me, à être à nouveau appelé par mon nom gouvernemental, et il/lui”, dit-elle à propos de son retour chez elle à la fin de la production. . “Je me disais que ce n’était vraiment pas correct pour moi. Cette expérience m’a aidé à sortir un peu du nid et à casser l’œuf.”





Aujourd’hui, alors que la série entame son cinquième épisode ce vendredi, Amanda dit qu’elle est confortablement “arrivée à un point où j’ai l’impression d’être en transition”, même si elle ne sait pas si elle est encore prête à se qualifier de femme trans.





“J’ai l’impression que c’est un exploit que je n’ai pas encore réussi, mais je me considère comme une t-girl pour le moment”, dit-elle.





Amanda Tori Meating, star de la saison 16 de “RuPaul’s Drag Race”.

MTV





Ce nouveau confort dans sa peau est clair lorsqu’elle évalue ce qui aurait pu, dans un autre cas, lui poser un problème, alors qu’elle écarte une récente vague de publications sur Internet faisant circuler des images d’elle datant d’il y a plusieurs années – ce que EW ne partagerai pas ici.





“Il va y avoir beaucoup de conneries sur mon chemin avec toute cette expérience trans, et c’est quelque chose où je peux choisir de laisser ça me bouleverser, ou choisir de laisser ça être de l’eau sur le dos d’un canard. Si les gens ont soif sur des photos de moi et de mon apparence avant la transition, alors c’est très bien, c’est féroce pour eux, je suppose”, déclare-t-elle. “Je ne suis pas vraiment intéressé à sortir avec quelqu’un qui est plus attiré par qui j’étais il y a quatre ou cinq ans. Si vous voulez vous défouler ? Bien sûr.”





Eh bien, vous avez entendu le patron : séance ajournée, pour qu’Amanda Tori Meating puisse s’épanouir.









