La star de Downton Abbey semble méconnaissable lors du premier aperçu du nouveau drame du créateur de Peaky Blinders

Une star de Downton Abbey semble complètement méconnaissable dans un premier aperçu du nouveau drame de la BBC du créateur de Peaky Blinders, Steven Knight.

Michelle Dockery est aux antipodes de son élégant personnage, Lady Mary Crawley, dans les premières images publiées d’une série à venir.

Actualités Splash

Michelle Dockery de Downton Abbey est complètement différente dans les premières photos du nouveau drame de la BBC[/caption] © Banijay Rights, félicitations

Michelle est aux antipodes de l’émission de la BBC qui l’a rendue célèbre[/caption]

L’actrice, connue pour avoir joué dans Downton Abbey sur ITV et pour avoir récemment épousé Jasper, le frère de Phoebe Waller Bridge, a été choisie pour le drame d’époque de la BBC, This Town.

Dans les premières photos de This Town, Michelle, 41 ans, avait l’air non identifiable alors qu’elle affichait un look punk rock, portant un t-shirt rétro tout en appliquant un rouge à lèvres fuschia dans un miroir compact, qui contrastait avec son fard à paupières rose vif.

Au lieu de porter son emblématique carré brun élégant, son nouveau personnage arborait des cheveux longs, ondulés et chics avec une épaisse frange, tandis que ses bras étaient ornés de divers bibelots et bracelets.

Elle regardait à des mondes différents de la tenue vestimentaire élégante et raffinée de la gracieuse Lady Mary et de ses choix de tenues élégantes habituelles.

Selon le synopsis, This Town raconte l’histoire de la formation d’un groupe sur fond de violence, capturant comment le génie créatif peut émerger d’une époque de folie.

Le drame de 1981 « se déroule dans un monde de liens familiaux, de coups de pied d’adolescents et de musique exaltante d’une génération ».

La BBC a écrit : « This Town raconte l’histoire de la formation d’un groupe sur fond de violence, mêlée à l’histoire d’une famille élargie entraînée dans le monde du ska et du bicolore. »

Nicholas Pinnock de Marcella, Jordan Bolger de Woman King, l’acteur de The Last Kingdom David Dawson et la star de Back To Life Geraldine James joueront également dans la prochaine série.

Michelle n’est pas une recrue pour changer radicalement son apparence pour jouer un personnage.

Elle a déjà enfilé une perruque rouge pour jouer un escroc dans une émission de télévision américaine intitulée Good Behaviour et s’est transformée en avocate pour Anatomy of a Scandal.

Plus récemment, elle a joué un autre rôle passionnant dans une prochaine adaptation cinématographique du roman graphique du même nom de Richard McGuire, Here, mettant en vedette Tom Hanks.

Une bande-annonce de This Town n’est pas encore sortie.

Getty

Michelle Dockery et son mari Jasper Waller-Bridge[/caption] © Banijay Rights, félicitations

This Town raconte l’histoire de la formation d’un groupe sur fond de violence[/caption] © Banijay Rights, félicitations

Jeannie Keefe jouée par Eve Austin et Dante Williams joué par Levi Brown dans le nouveau drame de la BBC[/caption]