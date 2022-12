La star de Downton Abbey, Jessica Brown Findlay, donne naissance à d’adorables jumeaux

JESSICA Brown Findlay a donné naissance à des jumeaux.

L’actrice, mieux connue pour avoir joué Lady Sybil Crawley dans Downton Abbey, a annoncé la nouvelle aujourd’hui et a révélé qu’elle avait accueilli ses fils le soir du feu de joie.

jessierbrownfindlay/Instagram

Jessica a révélé qu’elle avait donné naissance à des bébés garçons[/caption]

À côté d’un cliché d’elle les berçant, elle a écrit: “5.11.22 Nos garçons ! Souviens-toi, souviens-toi.

Elle a révélé pour la première fois qu’elle était enceinte en septembre lorsqu’elle a dévoilé son baby bump sur le tapis rouge à Venise.

Jessica avait suivi un traitement de FIV aux côtés de son mari Ziggy Heath, partageant ses problèmes de fertilité sur Instagram plus tôt cette année.

Elle a dit à ses fans qu’elle avait reçu des injections d’hormones à la maison en préparation du traitement.

“La FIV m’a fait prendre encore plus conscience de ce dont les femmes sont capables et de ce que nous pouvons accomplir tout en traversant la douleur et le cœur brisé”, a-t-elle écrit à ses fans.

“Votre corps n’est pas l’ennemi. Aimer. Peu importe ce que. J’envoie de l’amour et du soutien à toutes les femmes que j’ai rencontrées et à toutes celles que je n’ai pas rencontrées, mais je sais ce que c’est.

Jessica et son mari Ziggy se sont mariés en 2020 – lors d’un mariage discret avec seulement leurs amis proches présents.

Le couple de célébrités s’est rencontré sur le tournage du drame d’époque de la BBC Harlots.

Jessica a déjà joué le rôle de Lady Sybil Crawley dans la série dramatique d’époque de Julian Fellowes, Downton Abbey.

Elle a décidé de quitter la série après la troisième série pour poursuivre d’autres projets et son personnage a été tué en couches.

Le succès de Downton au Royaume-Uni et dans le monde l’a fait remarquer et elle a été choisie aux côtés de Colin Farrell et Russell Crowe dans le film Winter’s Tale.

Getty

Jessica avec son mari Ziggy Heath[/caption]