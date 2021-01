Il n’y a pas de rime ni de raison au genre de rôles que l’acteur choisit par Dan Stevens, tant qu’il reste mis au défi par l’expérience.

Après son rôle révolutionnaire en tant que Matthew Crawley sur le phénomène mondial qu’est Downtown Abbey, Stevens a pris en charge l’adaptation en direct à gros budget de la Bête dans La Belle et la Bête de Disney et a joué un vétéran de la guerre homicide dans le film culte The Guest.

Rien qu’en 2020, il a joué aux côtés de Harrison Ford dans le film d’aventure The Call Of The Wild et a présenté sa version de l’acier bleu en tant qu’Alexander Lemtov dans la comédie Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga.

Image:

Une retraite isolée sur la plage devient une chose de cauchemars. Pic: La location / Amazon Prime



Maintenant, au début de 2021, il a deux rôles principaux très contrastés sur les écrans dans la version venteuse du classique Blithe Spirit de Noel Coward de 1941 et des vacances qui ont mal tourné avec The Rental.

Stevens dit à Sky News: «J’ai toujours admiré des acteurs qui ont souvent été méconnaissables.

«Je ne veux pas nécessairement me présenter et me dire ‘Hé, c’est encore moi.’ En fait, disparaître dans ces rôles et trouver quelque chose de totalement différent en me mettant au défi et en surprenant les autres en fait également partie. «

Dans The Rental, Stevens joue le rôle de Charlie, un entrepreneur à succès qui réserve une escapade d’un week-end avec sa femme (Alison Brie), son frère (Jeremy Allen White) et la petite amie de sa sœur (Sheila Vand) – qui se trouve également être celle de Charlie. associé.

Les deux couples se retrouvent dans un manoir isolé à flanc de falaise, mais découvrent rapidement que l’espace soulève de multiples tensions au sein du groupe et n’a peut-être pas été le choix idéal pour un week-end.

Image:

Premier réalisateur Dave Franco au travail sur le plateau. Pic: La location / Amazon Prime



Réalisé par l’acteur devenu réalisateur Dave Franco (qui est aussi le frère cadet de l’acteur James Franco), c’est un choix audacieux pour le cinéaste novice d’opter pour l’horreur pour son premier film.

Mais c’est une décision qui a payé – The Rental a été numéro un au box-office américain pendant deux semaines lors de sa sortie.

Stevens explique: « Je pensais que c’était particulièrement intéressant que [Dave] n’allait pas pour une comédie, car c’est ce pour quoi il est connu.

« Mais il est également imprégné de cinéma de genre. De nombreux cinéastes prennent le genre comme leur premier pas, car il existe un ensemble de règles fixes avec lesquelles vous pouvez jouer, et vous pouvez apprendre celles que vous pouvez respecter et celles que vous pouvez enfreindre et divertira votre public.

Image:

Un groupe d’amis réévalue leurs relations. Pic: La location / Amazon Prime



«Il est très habile à créer une atmosphère troublante qui va en dessous, donc vous ne savez pas si ça va être un drame entre deux frères, ou un drame relationnel, ou il y a ces microagressions raciales contre le personnage de Sheila Vand. ces choses. »

Et bien qu’il profite de son temps à jouer dans un film d’horreur, Stevens garde également de bons souvenirs d’un tournage beaucoup plus léger pour Blithe Spirit de Sky Cinema.

Avec Isla Fisher, Leslie Mann et Judi Dench, la réinvention par Edward Hall du classique de Noel Coward tourne autour de trois femmes qui aident – et entravent – un scénariste avec un mauvais cas de blocage de l’écrivain.

Image:

Stevens joue face à Isla Fisher dans Blithe Spirit. Pic: Studiocanal



Jouée à l’origine dans le West End alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage à l’extérieur, l’adaptation cinématographique actuelle prend un ton surnaturel dans lequel Stevens doit travailler contre les trois puissances comiques.

Il admet: « C’était un vortex. Ce qui était vraiment intéressant avec [Blithe Spirit] essayait de mélanger activement une sensation classique avec une sensibilité comique moderne. Je pense que nous avons trouvé une très belle adaptation amusante et brillante. «

Lorsqu’on lui a demandé si Dame Judi Dench, trésor national, laisserait tomber ses cheveux pendant les temps morts sur le plateau et jurerait comme un marin, Stevens taquine: « Seulement quand elle parle du film Cats. »

Alors, après une année aussi réussie à l’écran, l’artiste de 38 ans a-t-il l’ambition de s’essayer derrière la caméra?

« Vous voulez dire comme diriger Avatar 9? Déplacez-vous sur James Cameron! » Blagues Stevens.

« Je ne peux pas imaginer que cela se produise. Il y a deux ou trois choses qui se préparent, mais je pense que ce sera une plus petite échelle, peut-être avec une inclinaison de genre. C’est une façon ludique de se présenter dans ce monde. »

Écoutez davantage l’interview de Dan Stevens sur le podcast Sky News Backstage de cette semaine.

La location est maintenant en streaming sur Amazon Prime et Blithe Spirit est disponible sur Sky Cinema et NOW TV.