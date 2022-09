La star de “Don’t Worry Darling”, Florence Pugh : ce qu’il faut savoir sur l’actrice

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Florence Pugh, l’actrice qui joue aux côtés de Harry Styles dans “Don’t Worry Darling”, a récemment été au centre d’une controverse avec la réalisatrice du film, Olivia Wilde.

Lundi, l’actrice était notamment absente de la conférence de presse de la Mostra de Venise alors qu’elle était sur un vol en partance pour le tournage de “Dune : Part Two”. Wilde a été interrogée sur la rumeur de “chute” entre les deux alors qu’elle tentait d’esquiver la question.

Interrogé sur la controverse, Wilde a répondu: “Florence est une force, et nous sommes très reconnaissants qu’elle ait pu y arriver ce soir malgré le fait qu’elle soit en production sur” Dune “.”

Elle a poursuivi: “Je sais, en tant que réalisatrice, à quel point c’est perturbant de perdre un acteur même pour une journée, donc je lui suis très reconnaissante, à Denis Villeneuve de nous avoir aidés. Et nous sommes vraiment ravis d’avoir pour célébrer son travail ce soir. Je ne peux pas dire assez à quel point je suis honoré de l’avoir comme chef de file. Elle est incroyable dans le film.

Wilde a conclu: “En ce qui concerne tous les potins sans fin des tabloïds et tout le bruit qui circule, je veux dire, Internet se nourrit tout seul. Je ne ressens pas le besoin de contribuer. Il est suffisamment bien alimenté.”

Pugh était au centre de l’attention lorsqu’elle est finalement arrivée au Festival du film de Venise lundi. Sa styliste, Rebecca Corbin-Murray, a partagé quelques images de sa superbe robe noire Valentino sur Instagram avec une légende qui semblait prendre un coup à Wilde.

Corbin-Murray a partagé des photos de l’actrice sur le bateau-taxi dans lequel elle est arrivée, ainsi que sur un quai, montrant différents angles de la robe avec une simple légende en deux mots, “Miss Flo”.

Internet n’a pas tardé à se prononcer sur son choix de mots après que Shia LeBouf, qui avait été initialement choisie pour jouer aux côtés de Pugh dans le film, a partagé une vidéo de Wilde le suppliant de rester sur le film après avoir déclaré qu’elle l’avait licencié en août 2020.

LeBouf a réfuté l’affirmation et a déclaré qu’il avait quitté le film il y a deux ans. Dans la vidéo partagée, on entend Wilde dire: “Vous savez, je pense que cela pourrait être un peu un signal d’alarme pour Miss Flo.”

Bien que le film de Pugh “Don’t Worry Darling” fasse actuellement la une des journaux, l’actrice a plusieurs projets sur son CV, dont “Midsommar” en 2019. Voici un aperçu de la carrière de Pugh et au-delà.

De ses débuts d’actrice à un clin d’œil aux Oscars

L’actrice anglaise de 26 ans, originaire d’Oxford, a fait ses débuts d’actrice en 2014 dans le drame “The Falling”, mais son rôle remarquable est venu plusieurs années plus tard dans le thriller de 2019 “Midsommar”.

Le rôle de Pugh en tant que Dani dans “Midsommar” a même attiré l’attention de Wilde.

“J’avais été époustouflé par elle”, a déclaré Wilde dans une interview avec Variety. “J’ai adoré le film, mais je l’aimais. J’étais juste comme, ‘Eh bien, elle est extraordinaire. C’est clairement la jeune actrice la plus excitante qui travaille aujourd’hui.'”

Wilde a ajouté: “Il y avait quelque chose dans la jeunesse, l’innocence, qui avait vraiment du sens pour l’histoire.”

En 2020, Pugh a été nominée pour un Oscar dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien pour son rôle dans “Little Women”. Elle a également joué aux côtés de Scarlett Johansson dans le film “Black Widow” de Marvel en 2021.

Pugh tourne actuellement “Dune: Part Two”, qui devrait sortir en 2023.

La relation de Pugh avec Zach Braff

Zach Braff et Pugh auraient commencé à se fréquenter à peu près au moment où ils ont commencé à travailler sur le court métrage de 2019 “In the Time It Takes to Get There”, que l’acteur de “Scrubs”, 47 ans, a réalisé et dans lequel Pugh a joué.

Pugh a défendu sa relation avec son ex sur les réseaux sociaux et a une fois partagé sa théorie sur les raisons pour lesquelles la différence d’âge de 21 ans entre elle et Braff “embête les gens”.

“Je pense que ça dérange les gens que ce ne soit pas ce à quoi ils s’attendaient”, a-t-elle expliqué dans une interview au Sunday Times.

La “ Veuve noire ” L’actrice a noté que les gens s’attendent à ce qu’elle sorte avec quelqu’un comme elle “ Petite femme ” co-vedette Timothée Chalamet .

“Mais c’est ma vie et je ne fais rien pour plaire aux gens ou pour en faire un meilleur titre ou une meilleure histoire”, a ajouté Pugh. “Je veux aussi être une personne !”

Pugh a récemment révélé que les deux avaient décidé de se séparer plus tôt cette année après trois ans ensemble.

“Nous avons essayé de faire cette séparation à l’insu du monde, car c’est une relation sur laquelle tout le monde a une opinion”, a-t-elle déclaré à Harper’s Bazaar pour son article de couverture de septembre 2022. “Nous avons juste pensé que quelque chose comme ça nous ferait vraiment l’avantage de ne pas avoir des millions de personnes qui nous disent à quel point elles sont heureuses que nous ne soyons pas ensemble.”

Elle a ajouté: “Alors nous l’avons fait. J’ai automatiquement la gorge nouée quand j’en parle.”

Pugh a été franc sur les raisons pour lesquelles elle a choisi de garder sa relation privée.

“Chaque fois que j’ai l’impression que cette ligne a été franchie dans ma vie, que ce soit des paparazzis prenant des moments privés, ou des moments qui ne sont même pas réels, ou des chaînes de potins qui encouragent les membres du public à partager des moments privés de personnes célèbres marchant dans la rue , je pense que c’est incroyablement faux”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“Je ne pense pas que les gens, juste parce qu’ils ont ce travail, que chaque aspect de leur vie devrait être regardé et écrit. Nous ne nous sommes pas inscrits à une émission de télé-réalité.”

La star de “Scrubs” n’a pas commenté publiquement leur séparation.

L’actrice est axée sur la famille

Lors de la Mostra de Venise 2022, Pugh était accompagnée de sa grand-mère, “Granzo Pat”.

Elle est allée sur Instagram après son apparition sur le tapis rouge et a partagé des images avec sa grand-mère et a partagé qu’elle hésitait à renouveler son passeport car elle ne s’attendait pas à faire beaucoup de voyages en vieillissant.

“La prochaine chose que je sais, c’est qu’elle danse pour tous les photographes qui l’appellent. C’était vraiment le moment le plus spécial que j’ai jamais eu sur un tapis”, a déclaré Pugh dans sa légende sur Instagram. “Granzo Pat” a déjà fait une apparition sur Instagram de Pugh avec sa publication avec elle il y a un peu plus d’un mois.

“C’est l’élégance, c’est la grâce, c’est Granny Pat” elle a écrit.

Quelques semaines auparavant, Pugh avait rendu hommage à sa mère alors qu’elle était assise dans un bateau à Venise, en Italie.

“La plus belle Mama Mia sur le plus beau bateau de la plus belle ville” elle a écrit.

Les prochains projets de Pugh

En plus de “Dune: Part Two”, Pugh devrait jouer dans “Oppenheimer” de Christopher Nolan, qui a une date de sortie en juillet 2023. Elle fera également la voix de Goldilocks dans “Puss in Boots: The Last Wish”, qui sortira à la fin de cette année.

Pugh jouera aux côtés de Morgan Freeman dans “A Good Person”, qui sortira en mars 2023.

“Don’t Worry Darling” sortira en salles le 23 septembre.