La star de Dog House révèle une vérité déchirante derrière une émission que vous ne voyez pas sur les écrans

LA star de Dog House a exposé certaines des dures réalités qui se déroulent dans les coulisses.

L’émission de Channel 4 est une émission de rencontres canines où les gens et les chiens sont appariés et – espérons-le – tombent amoureux.

The Dog House a été diffusé pour la première fois en 2019

Le refuge pour animaux accueille chaque année des centaines de chiens reniés et négligés

The Dog House tourne au Wood Green Animal Shelter à Godmanchester, Cambridgeshire depuis la première diffusion de la série en 2019.

L’Animals Charity du Cambridgeshire accueille chaque année des centaines de chiens reniés ou négligés.

Ils ont également leurs propres spécialistes du comportement et de la formation.

Le spectacle suit le travail des membres dévoués du personnel qui se sont engagés à jumeler leurs chiens abandonnés avec des propriétaires aimants et une maison pour toujours.

Lucie Berridge, responsable de l’équipe de relogement et des relations de Woodgreen, a parlé à Express.co.uk de certains des plus grands défis auxquels elle est confrontée.

Elle a révélé le nombre d’animaux qui sont sur des listes d’attente pour avoir un abri à Woodgreen.

Elle a déclaré: «Je pense que c’est peut-être le résultat de la crise du coût de la vie, juste des gens qui ne sont pas préparés à ce que signifie réellement amener un nouvel animal de compagnie dans leur vie et à l’impact que cela aura, non seulement sur les finances et votre routine. et votre liberté, mais aussi émotionnellement.

«C’est un énorme engagement émotionnel d’amener un nouvel animal de compagnie dans votre maison et je pense que parfois les gens n’ont tout simplement pas le temps de s’entraîner et de faire les choses dont les animaux ont besoin, en particulier avec les chiens.

«Je pense que nous avons tous cette belle idée de ce petit toutou parfait qui vient s’asseoir avec nous quand nous le voulons et reste silencieux le reste du temps. C’est très rarement le cas. »

Lucie a poursuivi: «Donc, sur le plan comportemental, je pense que nous voyons à cause du manque de socialisation avec la pandémie, il est facile de blâmer la pandémie pour tout, mais il y a eu un impact.

« Je pense donc que nous voyons cela se concrétiser maintenant où les chiens entrent dans l’adolescence, et les jeunes chiens où ils sont de toute façon difficiles. »

Lucie a clairement expliqué à quel point il était important de consacrer «du temps et de l’énergie» aux animaux de compagnie si quelqu’un voulait en acheter ou en adopter un à l’avenir.

The Dog House est disponible pour regarder sur All4.

Un travailleur caritatif a parlé de l'impact du covid sur les gens et leurs animaux de compagnie

Elle insiste sur l'importance de consacrer du temps et de l'énergie aux animaux de compagnie