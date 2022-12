La star de Doctor Who pensait que Bradley Walsh était “at ** t” pour avoir quitté le plateau de la BBC pendant le tournage

Une star de DOCTOR Who a révélé qu’ils pensaient que Bradley Walsh était un ‘t ** t’ pour avoir quitté le plateau.

L’animateur de Chase, 62 ans, était le compagnon du 13e docteur dans l’émission BBC One.

Jodie Whittaker, qui jouait le Docteur à l’époque, a parlé de son temps à travailler avec Bradley sur le plateau[/caption]

Jodie Whittaker était le 13e docteur[/caption]

Jodie Whittaker, qui jouait le Docteur à l’époque, a parlé de son temps à travailler avec Bradley sur le plateau.

Elle a dit: «Chaque jour, il était au courant! Il n’y avait pas de ligne avec lui et c’était tellement drôle… vous pourriez vous en prendre à lui, il peut prendre une blague mais il est aussi là pour vous si vous avez besoin de lui.

«Il y avait tellement de fois où il savait que j’aurais vraiment du mal avec mes répliques, alors il faisait quelque chose comme s’il allait se faire une tasse de thé.

«Alors il quittait le plateau. Alors tout le monde dirait ‘oh nous avons perdu Brad ! Où est Brad ? »

Mandip Gill, qui a joué Yazmin Khan dans la série, a également révélé qu’elle pensait que Bradley était juste difficile.

Elle a dit : « Je ne le savais pas. Je pensais juste qu’il était à ** t!

«Il avait toujours l’habitude de se ronger les ongles, n’est-ce pas et d’être au téléphone.

“Je pensais juste qu’il allait avoir une autre réunion à propos de The Chase.”

Le couple se remémorait avoir travaillé avec la star pour son émission Bradley Walsh: The Laughs on Me: My Classic TV Moments.

Bradley a révélé dans l’émission comment il connaissait le chanteur Robbie Williams depuis l’âge de huit ans.

Il a dit avoir rencontré Robbie par l’intermédiaire de son père artiste, Pete Conway.

Décrivant comment ils se sont rencontrés, la star a révélé: “Pete était l’hôte et le comparateur de tout le camp, il était comme le patron des divertissements…

“Il a dit” descends dans mon statique “- parce qu’à l’époque, vous aviez des caravanes statiques installées partout et vous pouviez vous asseoir dedans jusqu’à ce que vous alliez à des spectacles.

“Et assis dans le coin de son statique, regardant la télé, il y avait son garçon à huit ans.”

