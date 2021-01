Jodie Whittaker quitte à la fin de la prochaine série Doctor Who, quand elle se régénérera dans le 14th Time Lord.

La femme de 38 ans a déclaré aux patrons qu’elle avait l’intention de s’en tenir à la règle traditionnelle de partir après trois passages dans le TARDIS, comme la majorité de ses prédécesseurs.

Un initié a déclaré: «Tout est très silencieux, mais on sait sur le plateau que Jodie part et qu’ils se préparent pour une régénération.

«Son départ est top secret mais à un moment donné au cours des prochains mois, l’arrivée du 14e Docteur devra être filmée. C’est très excitant. »

Les initiés affirment que Whittaker est désireux d’assumer d’autres rôles.

La source a déclaré qu'elle suivrait les co-stars Bradley Walsh et Tosin Cole plus tard cette année, mais le showrunner Chris Chibnall doit rester.







(Image: BBC)



Le tournage de la série actuelle de l’émission de science-fiction de la BBC doit se terminer cet été et sera diffusé à l’automne.

Les patrons ont déjà annoncé que la série avait été réduite à huit épisodes en raison des restrictions de Covid ralentissant la production.

Parmi les autres médecins qui partiront après trois courses, citons William Hartnell, Patrick Troughton, Peter Davison, Sylvester McCoy, Matt Smith et Peter Capaldi.







(Image: Splash News)



David Tennant a fait de même, mais a prolongé son mandat avec des spectacles spéciaux. Whittaker, la première femme à incarner le Docteur, trouvera de quitter un moment d’émotion.

Elle a dit un jour: «Si je pense même à partir, cela me fait pleurer. Quand cela arrivera, je peux anticiper que ce sera mon moment le plus dévastateur.

«Je l'adore absolument. À un moment donné, ces chaussures vont être transmises, mais ce n'est pas encore le cas. Je m'accroche fermement.







(Image: BBC)



Tennant, qui a démissionné en 2008, a raconté comment les scènes les plus déchirantes qu’il a filmées en tant que Docteur l’étaient pour sa sortie.

Mum-of-one Whittaker a été annoncée 13e docteur en juillet 2017. Elle a fait ses débuts dans les scènes de clôture de la spéciale de Noël lorsqu'elle s'est régénérée de Capaldi, qui a été abattu par Cybermen.







(Image: Mirrorpix)



Whittaker aura passé près de cinq ans dans le rôle une fois que sa dernière série sera diffusée à la fin de cette année, après avoir gardé son casting secret pendant de nombreuses semaines.

Elle a déclaré à l'époque: «C'était une opération militaire complète, j'ai chuchoté en gros pendant trois mois. Cela devenait vraiment ennuyeux que même dans ma propre cuisine, je parle toujours comme ça.







(Image: Getty)



L’actrice a révélé que le rôle était aussi difficile que de combattre les Daleks.

Elle a dit: «Il ne m’a certainement pas été remis sur une assiette. Il y a eu un long processus, comme il se doit.

«Ils devaient s'assurer que j'avais raison pour le rôle. Vous voulez quelqu'un qui se bat pour ça, parce que c'est un tel honneur. Vous ne pouvez pas être blasé à ce sujet.

Whittaker a déjà joué dans le thriller télévisé Broadchurch et dans le drame médical Trust Me.

Elle et Mandip Gill, qui joue l’acolyte Yaz, seront rejoints dans la prochaine série par la star de Scouse, John Bishop, qui a déjà été vue en train de filmer avec les méchants guerriers de retour les Sontarans.

Qui jouera le prochain docteur?









La seule chose que TOUS les Seigneurs du Temps ont en commun est qu’ils varient énormément les uns des autres, quel que soit leur sexe.

La question demeure, cependant, de savoir si le Doc reste dans une apparence féminine pour la 14 incarnation.

Les bookmakers offrent actuellement des cotes sur la star de Death in Paradise Kris Marshall, Pheobe Waller-Bridge de Fleabag, Tom Rosenthal de Friday Night Dinners et la star de Happy Valley, James Norton – dont la plupart étaient en lice la dernière fois.









Mais l’émission est produite à partir de la BBC au Pays de Galles, ce qui signifie que le copain de David Tennant, Michael Sheen, pourrait être un favori, aux côtés de son compatriote Welsh Gavin & Stacey, Joanna Page.

Parmi les autres prétendants figurent l’actrice de Ghosts Charlotte Ritchie, la star excentrique de Bond Ben Whishaw et Chiwetel Ejiofor de Dancing on the Edge.