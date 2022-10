La star de Doc Martin révèle la raison déchirante du déménagement de la famille à Cornwall alors que le drame ITV se termine

L’emplacement idyllique de DOC Martin en Cornouailles est suffisant pour donner envie à quiconque de rester sur la côte, en particulier sa distribution ITV.

L’acteur Joe Absolom, 43 ans, qui joue le restaurateur Al Large dans la comédie dramatique à succès, a déménagé dans les environs magnifiques il y a 14 ans.

Polycopié

La star de Doc Martin, Joe Absolom, a révélé les raisons douces-amères de son déménagement à Cornwall[/caption]

Rex

Mais alors que l’emplacement constituait le trajet de tournage idéal de Doc Martin pour l’acteur de la série – ainsi qu’un endroit magnifique pour les vacances – il y avait une raison plus sombre pour le grand déménagement de sa famille.

Le père de trois enfants, marié à sa femme Liz Brown, a raconté comment leur décision avait été prise après un cambriolage dans sa maison du sud de Londres alors qu’il était en train de filmer.

Son épouse était à la maison avec leurs enfants à l’époque.

Et suite à la nouvelle d’un autre meurtre tragique à Londres, Joe a pris la décision de déménager la famille lorsque la fille aînée Lyla avait cinq ans.

EN SAVOIR PLUS DOC MARTIN QUOI DE NEUF DOC? Martin Clunes a trouvé le rôle de Doc Martin pour que l’ancienne co-star se retrouve regarde qui est de retour Les téléspectateurs de Doc Martin partagent leur enthousiasme alors que l’émission taquine le retour du favori des fans

Il a déclaré: «Je me souviens m’être assis sur la plage de Cornwall avec Lyla un jour de congé de tournage.

« Elle demandait où la marée était allée. J’ai inventé une sorte d’explication paternelle insensée.

«Nous sommes retournés à Londres le lendemain et malheureusement, un adolescent venait d’être assassiné devant notre supermarché local.

“Il y avait beaucoup d’hommages floraux et ma fille a dit, ‘qu’est-ce que RIP signifie?’ En quelques heures, nous étions passés de parler de la direction de la marée à ce que signifie RIP.





Joe, qui a déménagé dans l’image parfaite de Port Isaac, a ajouté : “Je ne dis pas que Londres est horrible et qu’il n’y a pas de crime à Cornwall, mais l’idée d’aller à la plage et de sauter dans la mer quand je veux, ou d’aller pour une course le long du sentier côtier, vraiment séduit.

« La vie de mes enfants est maintenant à Cornwall.

Daisy est née ici – elle a de la crème caillée dans le sang.

Joe partage également son fils Casper, 11 ans, avec Liz.

Il est devenu célèbre dans les années 90 en jouant Matthew Rose dans EastEnders.

Il a également joué des rôles dans The Bill, Dangerfield et Silent Witness.

En savoir plus sur le soleil COUPS FRANCS Je suis un chasseur de bonnes affaires et j’ai découvert comment obtenir un Greggs gratuit pour économiser de l’argent BIKINI CORPS Les gens disent que je passe d’un 5 à un 10 quand je porte un bikini

Joe a également joué le suspect en chef et chauffeur de taxi local Christopher Halliwell dans le véritable drame policier A Confession.

Il est un habitué de Doc Martin depuis le début – les fans d’ITV étant maintenant dévastés après le lancement de la dernière série.

Polycopié

Joe a joué le restaurateur Al Large depuis le début de l’émission ITV[/caption]

Rex

Bbc

Les fans de Telly connaissent également Joe, 43 ans, pour son rôle de Matthew dans EastEnders[/caption]