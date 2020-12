La star de Doc Martin, Stewart Wright, a abandonné sa carrière télévisuelle pour offrir de la restauration rapide.

La star de 46 ans qui a joué PC Mark Mylow dans le drame de Cornouailles s’est tournée vers Deliveroo dans le but de gagner de l’argent au milieu de la pandémie.

L’industrie de la télévision et du cinéma a été durement touchée par le coronavirus alors que les règles de distanciation sociale ont interrompu la production pendant la majeure partie de l’année.

Même encore, les scènes de tournage sont difficiles en raison du fait que les membres de la distribution et de l’équipe doivent se conformer à des directives de distanciation strictes.

Ainsi, dans le but de soutenir sa femme et ses deux enfants après que son travail d’acteur se soit tari, Stewart a obtenu un nouvel emploi.







En avril, Stewart a envoyé une demande à Deliveroo après l’arrêt de son travail d’acteur.

Stewart a levé le voile sur son changement de carrière dans une interview franche avec Bristol Live.

La star a expliqué qu’il savait qu’il devait agir après avoir découvert la gravité de la pandémie.

«Juste avant qu’il ne devienne clair à quel point le virus était grave, j’étais en ligne pour un travail dans le théâtre à Sheffield, mais environ une semaine plus tard, tout le projet a été retiré», a-t-il expliqué.









«Avec deux jeunes enfants et le travail de Celia également affecté, je me suis vite rendu compte que je devais faire quelque chose rapidement pour gagner de l’argent, et je me suis donc inscrit pour devenir pilote Deliveroo.

«Je voulais un moyen de gagner de l’argent qui ne serait pas affecté par la pandémie et de faire ce qu’il fallait.»

Stewart a déclaré que la meilleure chose à propos du service de messagerie est qu’il peut être déposé et récupéré quand il le souhaite en raison du contrat zéro heure.







Le natif de Bristol a établi une carrière télévisuelle réussie pour lui-même au fil des ans.

L’acteur est devenu célèbre pour la première fois dans son premier film Fierce Creatures, dans lequel il a joué aux côtés de John Cleese et Jamie Lee Curtis.

Mais sa percée est venue quand il a joué Nick Levick dans la série primée de faux documentaires People Like Us.