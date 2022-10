La star de Dobaraa, Taapsee Pannu, aime les Golgappas à Delhi, dit “Bombay ki pani puri khane layak nahi hai…”

L’actrice Taapsee Pannu a récemment assisté à un festival culinaire et musical bien connu à Delhi. Elle a volé la vedette en enfilant un sari beige et en savourant du golgappe de Delhi. Elle a expliqué pourquoi elle ne mange jamais de panipuri à Mumbai.

Une vidéo de l’événement montre Taapsee se nourrissant de golgappa sur une scène pendant que la foule applaudit.

Taapsee a rapidement réfuté la demande de l’hôte pour savoir si cela lui faisait penser à une cuisine de rue à Mumbai, affirmant qu’elle n’avait pas mangé de golgappe à Bombay.

“Ek toh Bombay me pani puri hoti hain, golgpappe nahi hotein. Woh khane layak nahi hain, mere hisab se », a ajouté l’actrice.





Une vidéo est devenue virale en ligne montrant l’acteur Taapsee Pannu agité après qu’un paparazzo ait commenté son film Dobaaraa récemment sorti et lui ait dit que le film n’avait pas réussi à impressionner et qu’il était la cible de commentaires négatifs de la part des critiques. Taapsee assistait aux OTT Play Awards et c’était sur le tapis rouge de l’événement où l’acteur a été vu mécontent des commentaires sur son film. Au cours de l’interaction avec les médias, une Taapsee visiblement instable a dit aux journalistes/paps de faire leurs devoirs avant de lui poser des questions. L’incident a été filmé et la vidéo circule maintenant sur Internet.

Dans la vidéo partagée par Hindustan Times sur Instagram, lorsqu’un journaliste est entendu interrogeant la star de Pink sur la prétendue “campagne négative” contre son dernier film Dobaaraa, Taapsee répond en disant : “Kaunsi film ke khilaf nahi chalaya gaya. (Quel film n’a pas y faire face) ?” Lorsque le journaliste a tenté de l’interrompre, on voit Taapsee lui demander de répondre d’abord à sa question. “Pehle aap meri baat ka jawab dijiye, principal aapke sawal ka jawab de dungi. Kaunsi film ke saath nahi chalaya gaya?”

LIS: Taapsee Pannu claque le journaliste lors de l’événement, dit “chillao mat, phir bolenge acteurs ko tameez nahi hai”

Le journaliste a ensuite affirmé que même les critiques avaient mené une campagne négative contre le film, ce à quoi un Taapsee surpris a répondu: “Les critiques se connectent à la campagne chalaya négative !!” Elle ajoute ensuite : “Ek baar thoda sa homework kar lena question pooch lene se pehle (veuillez faire vos devoirs avant de poser une question).” Alors que le journaliste élevait la voix pour rendre sa voix plus claire, l’actrice a poursuivi en disant: “Chillao mat chillao mat bhai, phir ye bolenge, acteurs ko tameez nahi hai. (Ne criez pas. Ensuite, vous direz que les acteurs ne t avoir des manières).