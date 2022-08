La star de Dobaaraa, Taapsee Pannu, se dispute avec paps après son arrivée en retard, dit "mujhse tameez se..."

L’actrice de Bollywood Taapsee Pannu, lundi, s’est disputée pour être arrivée en retard à l’événement promotionnel de son film Dobaaraa à Mumbai, avec des bouillies. La vidéo du même devient virale sur les réseaux sociaux.

Taapsee est arrivée en retard au Mithibai College de Mumbai pour l’événement où des papas l’attendaient déjà. Elle s’est disputée après que des papas se soient plaints qu’elle avait promis de poser pour les photos, mais elle ne l’a pas fait. Dans la vidéo, on peut voir des photographes l’appeler alors qu’elle entrait à l’intérieur. Les photographes ont également déclaré qu’elle était arrivée en retard. Après cela, l’actrice a demandé aux papas d’être respectueux envers elle.

Elle a dit : « Mujhe jo bola gaya main kar rahi hoon, aap mere pe kyu chilla rahe ho ? S’il vous plaît, parlez-moi de manière respectueuse, je ne fais que mon travail. Je suis arrivé à l’heure à chaque endroit où on m’a demandé. Tu me parleras avec respect, je te parlerai aussi avec respect.





Alors que son équipe s’efforçait de la calmer. Taapsee a déclaré: «La caméra est sur moi, donc seul mon côté peut être vu. Si c’est sur vous pour une fois, vous auriez compris comment vous me parlez.” Les mains jointes, l’actrice a ajouté : “Aap salut hamesha sahi hote ho, acteur salut hamesha galat hota hai.”

Pendant ce temps, le thriller new-age d’Ektaa R Kapoor et Anurag Kashyap, Dobaaraa, a fait la une des journaux pour son histoire unique qui plonge profondément dans le monde du voyage dans le temps. Alors que le film attire l’attention des masses, récemment, le réalisateur Anurag Kashyap et la principale dame du film Taapsee Pannu ont été vus exhortant les gens à boycotter leur film.





Récemment, lors d’une interaction avec les médias, le réalisateur et le duo d’acteurs qui ont fait une virée promotionnelle ont été vus partager leurs points de vue sur la culture de l’annulation, c’est-à-dire la tendance au boycott sur les réseaux sociaux.

Anurag Kashyap a déclaré: “Je me sens exclu. Même moi, je veux boycotter le film ki meri karo … s’il vous plaît, faites de notre film une tendance sur Twitter en boycottant.” Ajoutant à cela, Taapsee Pannu a déclaré: “Oui, s’il vous plaît, boycottez la tendance Dobaaraa karva do … nous voulons également suivre la tendance sur Twitter.”

Pour les non-initiés, #BoycottLaalSinghChaddha, #BoycottBollywood, #BoycottRakshaBandhanKMovide sont quelques tendances Twitter récentes qui ont fait les manchettes pour diverses raisons.