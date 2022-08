La star de Dobaaraa, Taapsee Pannu, rompt le silence sur une vidéo virale de sa dispute avec pap, dit “même mes parents…”

L’actrice de Dobaaraa, Taapsee Panna, s’est récemment disputée pour être arrivée en retard à l’événement promotionnel de son film et ne pas avoir posé pour les papas à Mumbai. La vidéo de la même chose est devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes l’ont critiquée.

L’actrice a aujourd’hui réagi à la polémique lors d’une interview avec Bollywood Hungama. L’actrice a déclaré que les papas devraient la respecter car elle pense que c’est une “rue à double sens”. L’actrice a également déclaré qu’elle avait tellement d’amis qui sont des papas qu’elle a traité avec les trois industries tamoule, télougou et hindi. Elle a dit: “Mais certains d’entre eux oublient parfois qu’il y a une ligne très mince entre être un personnage public et un bien public.”

Elle a ajouté: «Vous devriez entendre le ton sur lequel ils parlent parfois. C’est tellement insultant pour nous. La façon dont ce monsieur m’a parlé, c’était comme s’il me rendait service en me cliquant. Même mes parents ne me grondent pas sur ce ton. Je ne sais même pas comment vous le décrire. On m’a donné un programme à suivre. Je faisais ça. Pourquoi devrais-je être à la réception de ce ton, comme si j’avais commis un crime ? »





Elle a ajouté: “Je refuse d’accepter que j’ai manqué de respect à qui que ce soit. J’étais calme, je continuais à sourire respectueusement même si ce monsieur ne me respectait pas du tout. Il n’arrêtait pas de me faire des grimaces et il me parlait d’un ton très désobligeant. Je ne voulais pas riposter. J’ai joint les mains et accepté tout ce qu’il avait à dire ”

Elle a déclaré: «Malheureusement, ce sont les fenêtres du public sur les célébrités et il y a donc beaucoup de gens qui abusent de ce pouvoir. Je suis autant un être humain que quiconque lit cette interview. Lorsqu’on me parle grossièrement, j’ai pleinement le droit de demander pourquoi on me parle de cette façon. J’ai rien fait de mal. Nous sommes tous dans le même secteur. Ils doivent me respecter autant que je les respecte. Ce n’est pas parce que nous sommes de ce côté-ci de la caméra que nous devons nous comporter poliment.

Pour les non-initiés, Taapsee est arrivée en retard au Mithibai College de Mumbai pour l’événement où des papas l’attendaient déjà. Elle s’est disputée après que des papas se soient plaints qu’elle avait promis de poser pour les photos, mais elle ne l’a pas fait. Dans la vidéo, on peut voir des photographes l’appeler alors qu’elle entrait à l’intérieur. Les photographes ont également déclaré qu’elle était arrivée en retard. Après cela, l’actrice a demandé aux papas d’être respectueux envers elle.

Elle a dit : « Mujhe jo bola gaya main kar rahi hoon, aap mere pe kyu chilla rahe ho ? S’il vous plaît, parlez-moi de manière respectueuse, je ne fais que mon travail. Je suis arrivé à l’heure à chaque endroit où on m’a demandé. Tu me parleras avec respect, je te parlerai aussi avec respect.

Alors que son équipe s’efforçait de la calmer. Taapsee a déclaré: «La caméra est sur moi, donc seul mon côté peut être vu. Si c’est sur vous pour une fois, vous auriez compris comment vous me parlez.” Les mains jointes, l’actrice a ajouté : “Aap salut hamesha sahi hote ho, acteur salut hamesha galat hota hai.”