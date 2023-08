La star de DIY SOS, Nick Knowles, se mariera pour la troisième fois après s’être fiancée à sa petite amie – 27 ans sa cadette

La star de DIY SOS, Nick Knowles, va se marier une troisième fois après s’être fiancée à sa petite amie – qui a 27 ans sa cadette.

Le présentateur de la BBC, 60 ans, a proposé à Katie Dadzie, 33 ans, le mois dernier aux États-Unis, où il tourne.

Éclaboussure

Nick Knowles est désormais fiancé à Katie Dadzie[/caption] Caractéristiques de Rex Bbc

Nick sur DIY SOS[/caption]

Le couple est ensemble depuis 2021 et s’est rencontré lorsque les filles de Katie se sont liées d’amitié avec le plus jeune garçon de Nick, Eddie, huit ans, dans un centre de jeux.

Un copain a déclaré: « Ils sont tellement amoureux et s’adorent absolument. Katie est ravie que Nick ait posé la question.

Katie a été accusée d’être une « chercheuse d’or » par des trolls sur Internet lorsque le couple a rendu publique leur relation. Mais Nick a insisté sur le fait que la patronne de l’entreprise de lingerie, Katie, était « plus riche et plus prospère » que lui.

En avril, Katie a défendu l’écart d’âge entre elle et Nick – et a révélé qu’ils avaient des maisons séparées.

Elle a déclaré au Sun dimanche: « Nick a un complexe de Peter Pan, il n’agit pas du tout à son âge.

« Il est comme un adolescent et a tellement d’énergie. J’agis aussi un peu plus vieux, donc ça marche.

«Nous sommes vraiment heureux et nous nous soutenons avec les enfants et nos vies professionnelles. C’est une personne vraiment adorable.

« Nous avons des maisons séparées, ce qui, je pense, fonctionne pour notre relation. »

Le mois dernier, Nick a jailli sur Katie dans un post Instagram —– partageant une photo d’eux au soleil à Marbella.

Ils étaient dans la station balnéaire espagnole pour faire une séance photo pour l’entreprise Boa Boa de Katie.

Nick a écrit : « Ravi de prendre quelques jours de congé entre les tournages pour passer du temps de qualité avec mon amour @katie.dadzie autour du tournage de sa nouvelle marque @boaboawear qui s’est si bien passé.

« Soleil et dîner au bord de la plage – le bonheur. » La semaine dernière, Katie a partagé une vidéo Instagram d’elle et Nick s’embrassant et voyageant à Memphis, Tennessee.

Nick – qui a quatre enfants de trois femmes différentes – a épousé sa première femme Gillian dans les années 1990 et ils ont eu deux enfants.

Il a eu un enfant amoureux d’une liaison avec la danseuse Paula Beckett – mais il a annulé l’aventure parce qu’il voulait épouser Gillian.

Le couple a divorcé en 2000 et il a épousé sa deuxième épouse Jessica Moor à Rome en 2012, trois ans après avoir commencé à se fréquenter.

Ils ont eu un fils Eddie en 2014, mais se sont séparés deux ans plus tard.

Depuis lors, Nick a eu plusieurs romances – une avec la star de Towie Pascal Craymer, 36 ans, en 2017.

Les représentants de Nick et Katie ont été approchés pour commentaires.