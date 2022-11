La star de DIY SOS Nick Knowles et Jeremy Vine ravivent la querelle sur Twitter avec une dispute sur une amende de stationnement

NICK Knowles et Jeremy Vine se sont retrouvés mêlés à une autre dispute en ligne – cette fois à cause d’une amende de stationnement.

Les stars de la télévision se sont disputées après que Nick ait gémi sur Twitter à propos des gardiens du conseil giflant des automobilistes avec des billets lors d’une fête de Noël.

Nick a contesté spécifiquement le conseil pour avoir infligé des amendes aux conducteurs qui s’étaient garés sur des lignes jaunes uniques à Cirencester, Gloucestershire, un dimanche.

La star de DIY SOS a insisté sur le fait que les parkings étaient pleins à cause de l’événement festif et a accusé les responsables de “dissuader les gens” de soutenir les entreprises locales en conséquence.

À côté d’une photo d’un pare-brise de voiture arborant un billet jaune, Nick a fait rage: «Félicitations Cirencester & Gloucester cnclls Vous tenez un Noël pour amener les acheteurs en ville et quand ils le font et les parkings sont pleins, vous avez un billet tout le monde garé sur un seul jaune un dimanche des rangées entières d’entre eux!

“Une sacrée façon de soutenir les entreprises locales en chassant les gens.”

Mais Jeremy, qui anime le Jeremy Vine Show en semaine et fait souvent campagne pour des routes plus sûres, n’était pas d’accord avec la position de Nick – et n’a pas tardé à lui faire part de ses réflexions.

Répondant, Jeremy a répondu : « Excellent travail. Les enfants à pied sont la priorité, pas les adultes coinçant de grandes cages métalliques dans des endroits où ils ne rentrent pas.

Nick a ensuite écrit : « Plus de citadins disent aux gens de la campagne comment vivre.

Le couple, qui n’est pas étranger à une querelle sur Twitter, a rapidement attiré l’attention des autres avec sa guerre des mots.

Alors que certains ont soutenu Nick, d’autres ont apporté leur soutien à l’observation de Jeremy.

Le conseiller du comté Joe Harris, quant à lui, a soutenu l’amende et a tweeté: «Personne n’est pénalisé pour avoir visité la ville – le stationnement est gratuit dans tous les parkings de Cirencester le dimanche. Il s’agit d’une contravention pour avoir enfreint une réglementation de stationnement dans la rue telle que les lignes jaunes, aucun retour dans l’heure, etc.

Mais quand un adepte l’a ramené à la querelle en demandant: “Est-ce la seule contribution de Jeremy?” Nick est revenu à l’intérieur.

«Il est toujours en colère contre moi pour l’avoir appelé pour avoir déformé une histoire sur la police – il distribue des critiques quotidiennement mais devient très méchant quand il est critiqué. ,” il a écrit.

Jeremy a ensuite posté un gif d’une dame retirant ses écouteurs avec la légende : “Je suis désolé chérie, disais-tu quelque chose ?”

En mars 2020, Nick et Jeremy se sont retrouvés mêlés à une autre dispute sur Twitter à propos de la police – à laquelle Nick faisait référence dans leur dernière ligne.

Cela est venu après que Jeremy a fait des commentaires lors d’un segment d’actualités sur The Jeremy Vine Show sur le maintien de l’ordre des restrictions sur les coronavirus.

Il avait déclaré aux téléspectateurs qu’un ancien juge de la Cour suprême avait comparé la décision de la police du Derbyshire d’utiliser des drones pour attraper les contrevenants aux règles de verrouillage à un «État policier».

Mais Nick a tweeté plus tard: «Malheureusement, @theJeremyVine aime une histoire de dénigrement de la police; un gars sympa mais qui ne peut pas s’en empêcher à chaque fois qu’il y a une opportunité.

Jeremy a riposté: «Nous faisions les nouvelles, Nick – c’est notre travail. Voir ci-dessous. Le gars est un ancien juge de la Cour suprême.

Il a ensuite appelé Nick pour une infraction automobile qu’il avait commise l’année précédente.