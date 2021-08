La star de DIY SOS, Nick Knowles, 58 ans, sort avec une mère de deux enfants qui a 27 ans de moins après leur rencontre dans un groupe de jeux pour enfants

Nick Knowles, le réparateur à domicile de la télévision, sort avec une mère de deux enfants de 27 ans son cadet.

La star de la BBC, 58 ans, est en couple avec Katie Dadzie, 31 ans, qu’il a rencontrée dans le groupe de jeux de leurs enfants.

Caractéristiques de Rex

Nick s’est séparé de son ex-femme, Jessica, la mère de son plus jeune fils, Eddie, 7 ans, il y a cinq ans[/caption]

La présentatrice de DIY SOS et Katie ont fait leurs débuts en public dans un restaurant de Bath la semaine dernière – cinq ans après la séparation de Nick avec sa femme Jessica, la mère de son plus jeune fils, Eddie, sept ans.

Une source a déclaré : « Nick et Katie se connaissent depuis quelques années, mais ça a toujours été platonique.

«En fait, ils se sont rencontrés par l’intermédiaire de leur plus jeune progéniture et ont fait quelques jeux entre amis, avant que la romance ne s’épanouisse. Katie est une belle femme, farouchement indépendante et juste le type de Nick.

« Ils se sont rencontrés entre amis et, même si ce n’est qu’un début, tout le monde espère que ce sera pour toujours. »

Nick et Jessica Rose More, 33 ans, se sont mariés en 2012 et se sont séparés en 2016.

« PROBLÈMES D’ENGAGEMENT »

Il y a cinq ans, Jessica a révélé qu’elle avait un cancer du col de l’utérus et Nick l’a soutenue tout au long de son épreuve avant que leur relation ne tourne au vinaigre.

Elle l’a accusé de refuser de payer les frais de scolarité de leur fils.

Il a déjà déclaré: «Mes relations ont à peu près suivi un modèle.

«Ils durent six mois et commencent par m’expliquer que je travaille beaucoup, donc j’aurai des problèmes d’engagement.

« Les femmes impliquées sont d’accord pour dire que c’est bien, puis, après un mois, je reçois un appel téléphonique me disant : ‘Ce n’est pas activé’.

Dan Charity – Le Soleil

Le présentateur de jour populaire aurait rencontré Katie via le groupe de jeu de leurs enfants[/caption]





« Au bout de trois mois, nous nous sommes séparés, puis nous nous sommes remis ensemble. Après cinq heures, il y a une autre bagarre. A six heures, c’est fini.

En 2019, Nick a commencé à sortir avec la femme des relations publiques Emily Hallinan, 26 ans. Mais le jour de la Saint-Valentin l’année dernière, il a annoncé qu’il était à nouveau célibataire.

Nick a récemment été impliqué dans une tempête télévisée après que The Sun a révélé qu’il était apparu dans une publicité Shreddies, contre les directives de la BBC. Mais la société a déclaré qu’il pouvait continuer à héberger DIY SOS.