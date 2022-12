La star de “Dites oui à la robe” Randy Fenoli s’est fiancée à son petit ami Mete Kobal – National

Dis oui à la robe La star Randy Fenoli a l’habitude d’entendre sonner les cloches de mariage, mais bientôt il entendra la sienne.

Fenoli, créateur de robes de mariée et ancien directeur de la mode de Kleinfeld Bridal, a officiellement proposé à son partenaire de près d’un an, Mete Kobal.

Sur Instagram, Fenoli, 58 ans, a confirmé la nouvelle romantique en écrivant : “OUI ! C’est officiel! Été fiancés!!”

Il a partagé une photo de lui et de Kobal dans des costumes en daim bleu assortis, arborant leurs nouvelles bandes de fiançailles en argent.

« Nous sommes tellement amoureux ! Merci beaucoup!” Fenoli a écrit sur Instagram.

Marcy Blum, organisatrice d’événements et de mariages de haut niveau, qui a aidé à organiser la proposition, a également tagué Fenoli dans une série de photos. Elle a partagé une image de Fenoli sur un genou devant Kobal sur une petite scène entourée de compositions florales roses et violettes.

“Ce n’était pas une robe, mais @metekobal a dit oui à @randyfenoli”, a écrit Blum. “Mon ami de longue date, Randy, s’est fiancé à son amour hier soir, la famille et les amis étaient là pour célébrer.”

Fenoli a déclaré au magazine People qu’il avait fait sa demande en mariage à Kobal à l’hôtel Marmara Park Avenue à New York. Fenoli avait dit à Kobal qu’ils allaient dîner au Musée d’Art Moderne mais l’avait plutôt surpris avec la proposition.

Le couple est ensemble depuis janvier. Selon Gens, ils se sont rencontrés au Marmara – où Kobal travaillait alors comme gérant de restaurant et de bar – et sont ensemble depuis.

La proposition était grande et somptueuse, avec 50 invités apparemment présents, qui étaient tous des amis et de la famille. Plusieurs amis de Kobal de Turquie, d’où il est originaire, se sont connectés via un appel Zoom.

Blum a déclaré à People que la proposition opulente était exactement le style de Fenoli, car “quiconque connaît Randy personnellement ou à la télévision le sait, ‘sous-estimé’ ne fait pas partie de son vocabulaire.”

« Je suis le roi de la mariée. Je fais ce mariage depuis 30 ans, et honnêtement, je n’ai jamais pensé que cela allait m’arriver », a déclaré Fenoli à People.

Fenoli a déclaré qu’ils prévoyaient de se marier lors d’une croisière Princess avec des escales en Grèce, en Italie et à Istanbul, afin que les futurs mariés puissent célébrer avec les amis et la famille de Kobal en Turquie.