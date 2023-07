La star de Disney traînée en ligne après avoir demandé de l’argent aux fans lors d’un tirage au sort pour ordinateur portable Apple

L’ancienne actrice de Disney Channel, Skai Jackson, est ridiculisée en ligne après avoir demandé aux fans de payer des frais de 5 $ pour participer à une tombola pour un ordinateur Apple MacBook.

Jackson, 21 ans, a expliqué le cadeau et s’est donc défendue sur TikTok en direct.

« Ce n’est pas si grave, pour un putain de 5 $. Ça s’appelle une tombola, je ne sais pas si vous avez déjà été à l’école, mais je sais que j’ai été à l’école et nous avions l’habitude d’avoir des tombolas tout le temps, » dit-elle, ostensiblement.

Répondant apparemment à un commentaire sur les frais, Jackson a poursuivi : « L’argent va vers le prix, et comme je l’ai dit, s’il reste quelque chose, je fais bientôt un deuxième cadeau. C’est donc à cela que ça va. »

LE RAPPEUR BHAD BHABIE RÉPOND À DISNEY STAR SKAI JACKSON APRÈS QUE LA COUR A ACCORDÉ UNE ORDONNANCE CONTRE ELLE

Jackson a ensuite pris la défense, reconnaissant que malgré la demande d’argent pour le cadeau, elle ne cherchait pas et n’avait pas besoin d’une compensation monétaire.

« Je n’ai pas besoin d’argent. Moi personnellement, je n’ai pas besoin d’argent. Et je ne dis pas ça comme ça, en me vantant ou quelque chose comme ça, ou d’une manière méchante. Je vous fais juste savoir que je le fais pas personnellement besoin d’argent. Comme je suis très bien dans ma vie « , a-t-elle assuré à ses abonnés.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les fans ont exprimé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux, certains demandant pourquoi l’actrice n’avait pas payé l’ordinateur directement.

« Donc, en gros, tous les fans de Skai ont mis leur argent en commun pour acheter 1 fan d’un Mac ? Une célébrité est censée l’acheter et l’argent donné va à une association caritative », a écrit un utilisateur.

« Skai Jackson est sur TikTok en direct pour dire aux enfants de lui envoyer 5 $ à son cashapp pour avoir une chance de gagner un MacBook. Elle prétend qu’elle n’a pas besoin d’argent, alors pourquoi facture-t-elle l’entrée ? Ce n’est pas bizarre pour vous tous « , a interrogé une autre personne.

« Skai Jackson est le principal qui dit aux gens » Je suis réservé et occupé « mais supplie les gens de faire des tirages au sort à 5 $ pour gagner un » MacBook « ? Je suppose que le chèque Disney s’est finalement épuisé « , a plaisanté un autre.

La grande percée de Jackson est survenue en 2011 lorsqu’elle a été choisie pour l’émission « Jessie » de Disney Channel. Elle a repris son rôle dans le spin-off de Disney, « Bunk’d », pendant trois saisons.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Depuis lors, Jackson a réalisé plusieurs projets de doublage et a joué dans le film « Sheroes » en 2023. Elle est également apparue dans « Dancing with the Stars ».

Un représentant de Jackson n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital, ni d’explications sur ce que serait le cadeau pour les fonds supplémentaires accumulés.