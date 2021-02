La star de Disney «  The Mandalorian  », Gina Carano, a découvert qu’elle avait été virée via les médias sociaux

La controverse entourant le licenciement de Gina Carano de Disney et de la saison 2 de Mandalorian de Lucasfilm a une autre mise à jour. L’acteur de 38 ans a révélé dans une récente interview qu’elle avait appris son licenciement sur les réseaux sociaux, comme tout le monde.

S’adressant au journaliste Bari Weiss dans un entretien qui a été publié lundi, Gina a déclaré que Disney lui avait interdit de faire toute presse de la saison 2 de Mandalorian, non seulement à cause d’une publication sur les réseaux sociaux comparant les États-Unis à l’Allemagne nazie, mais aussi à cause de sa moquerie antérieure sur les réseaux sociaux de l’utilisation des pronoms à la fois quand beaucoup s’ouvrent à des identités non binaires.

L’histoire Instagram de Gina était une photo du podcast Warrior Priest Gym qui montrait comment, dans les années 1930, l’Allemagne une femme juive était battue par des policiers allemands. La légende de la photo disait: « Des Juifs ont été battus dans les rues, non par des soldats nazis mais par leurs voisins… même par des enfants. »

S’adressant à Bari Weiss, Gina a déclaré qu’elle était en état de choc et de confusion totale lorsque certaines personnes ont dit que son message était antisémite. Elle a ajouté que lorsqu’elle est allée la retirer, elle a remarqué que l’image n’était pas la même que celle que les gens faisaient référence. Expliquant sa position, Gina a déclaré que l’image pour elle était une déclaration selon laquelle les gens doivent se tenir ensemble et se lever, cesser d’être tellement manipulés par les pouvoirs qui croient savoir ce qui est le mieux pour eux et jouer à des jeux avec leur vie.

Dans une récente interview, l’actrice a également déclaré que l’année dernière avant la sortie de The Mandalorian, Disney voulait qu’elle utilise leur libellé exact pour s’excuser de l’utilisation des pronoms qu’elle a déclinée et a fait une déclaration dans ses propres mots. Gina a déclaré qu’elle avait clairement indiqué qu’elle ne voulait rien avoir à voir avec la moquerie de la communauté transgenre et qu’elle attirait simplement l’attention sur les abus de la foule en forçant les gens à mettre des pronoms dans leur biographie. Après son récent post Instagram, Lucasfilm l’a exclue de toute la presse et de la promotion de l’émission, selon Gina. Elle a décrit la décision comme déchirante, mais elle ne voulait pas enlever le travail acharné de tous ceux qui ont travaillé sur le projet, alors elle a accepté. Gina a déclaré à Bari que c’était la dernière fois qu’elle était contactée au sujet de tout type de déclaration publique ou d’excuses de Lucasfilm.

Gina est une ancienne combattante et actrice de MMA et joue la chasseuse de primes Cara Dune dans la série à succès Star Wars.