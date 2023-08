La star de Disney Raven-Symoné a subi une crise après avoir subi une chirurgie plastique avant d’avoir 18 ans

Raven-Symoné a révélé qu’elle était passée sous le couteau plusieurs fois à un jeune âge.

Après avoir fait face à de nombreuses critiques pour son poids au fil des ans, l’enfant star de Disney a admis qu’elle avait subi deux réductions mammaires et une liposuccion avant l’âge de 18 ans.

Symoné a également révélé qu’elle avait subi une crise après avoir subi sa première chirurgie de réduction mammaire.

« Je me souviens de m’être réveillé et d’avoir tout vu… et puis j’ai commencé à avoir la bouche sèche et je ne pouvais plus respirer et j’ai sombré », a expliqué Symoné dans « Le meilleur podcast de tous les temps avec Raven et Miranda ».

« Le simple fait de savoir que la raison pour laquelle j’ai ouvert les yeux et que je ne pouvais ni avaler ni respirer était parce que j’avais une crise, me souvenir de ce moment mais ne pas me souvenir de la crise… me fait toujours peur. »

Après sa première intervention, la star de « That’s So Raven » a déclaré qu’elle devait retourner chez le chirurgien plasticien pour une autre opération car elle continuait à « prendre du poids ».

Symoné, étant mineure lorsqu’elle a subi une chirurgie plastique pour la première fois, a ajouté que son père était celui qui avait fortement recommandé à sa fille de se faire opérer.

« Il y avait de la paperasse », a expliqué Symoné.

« Mon père m’a fortement suggéré de me faire réduire les seins… Il m’a dit : ‘Alors tu ne te sens pas mal, y a-t-il quelque chose que tu veux ?’ Je me disais : ‘Oui, si j’ai une lipo, est-ce que les gens vont arrêter de me traiter de grosse ?' »

Elle a poursuivi: « C’était juste un gâchis, juste être si jeune et la douleur de tout cela. » »

Quant à la période de récupération, Symoné se souvient avoir été « dissociée » pendant le processus de guérison.

« La convalescence a été un peu douloureuse… J’ai encore des tissus cicatriciels à ce jour. J’ai pris du poids après et j’ai dû revenir un peu plus loin parce qu’ils étaient encore trop gros. »

Bien que Symoné soit passée sous le couteau à plusieurs reprises, elle a toujours été critiquée pour son apparence et sa gestion de la honte corporelle.

« Je me suis quand même fait avoir sur les réseaux sociaux parce que je n’étais pas maigre comme tout le monde, et ils m’ont toujours traité de gros. Vous le faites, et ce n’est toujours pas ce que tout le monde voulait voir. »

Symoné a secrètement noué le nœud avec Miranda Pearman-Maday en juin 2020 lors d’une cérémonie intime dans la cour.