La star de Disney Kyle Massey, 29 ans, accusée de crime pour « avoir envoyé du matériel pornographique à une fille de 13 ans »

La star de DISNEY Kyle Massey a été inculpée de crime pour « avoir envoyé du matériel pornographique à une fille de 13 ans ».

Le joueur de 29 ans est surtout connu pour avoir joué le rôle de Cory Baxter dans les émissions populaires That’s So Raven et son spin-off Cory in the House.

Getty

L’ancien star de Disney Kyle Massey a été inculpé de crime[/caption]

Alamy

La star de la télévision est surtout connue pour son apparition dans des émissions telles que That’s So Raven et Cory in the House[/caption]

Selon les documents juridiques obtenus par TMZ, l’acteur a été inculpé d’un chef de communication avec un mineur à des fins immorales.

La star de la télévision a été accusée d’avoir « envoyé électroniquement du contenu sexuellement explicite à la fille » au cours des mois de décembre 2018 et janvier 2019.

Selon le point de vente, l’affaire est liée à une poursuite civile de mars 2019, dans laquelle Kyle a poursuivi pour 1,5 million de dollars pour avoir prétendument envoyé «de nombreux messages texte, images et vidéos sexuellement explicites» via Snapchat – cependant, il a affirmé qu’il était extorqué.

Finalement, l’équipe juridique de l’adolescent a plutôt déposé un rapport auprès du bureau du shérif parce qu’ils pensaient que Kyle « n’avait pas assez d’argent » pour que la poursuite « en vaille la peine ».

Selon les documents, la police a commencé son enquête au début de 2020 et la mère de la jeune fille a déclaré que Kyle la connaissait depuis l’âge de 4 ans.

Les documents judiciaires ont révélé que la mère de la fille avait donné à la police une clé USB contenant le matériel explicite que Kyle aurait envoyé sur Snap quand elle avait 13 ans.

Selon les autorités, les enregistrements comprenaient un « clip vidéo pornographique » et une vidéo d’un homme qui semble être Kyle exposant son pénis

