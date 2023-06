Christy Carlson Romano change sa relation avec la célébrité.

« Je ne m’identifie pas du tout comme une célébrité, au fait », a déclaré Romano dans une interview avec Fox News Digital. « Je pense que ‘personne publique’ a probablement plus de sens, ou maintenant créateur de contenu. Je pense que le terme célébrité est tellement grossier et dépassé.

« Et c’est aussi extrêmement déclencheur parce que cela ajoute cet élément de qui vous êtes, quelle est votre pertinence et quelle est votre valeur dans la vie, et c’est extrêmement déshumanisant à certains égards. »

Romano s’est redéfinie comme une « personne publique » avec sa société de podcast, PodCo, qu’elle dirige avec son mari Brendan Rooney, ainsi que sa chaîne YouTube, réseaux sociaux et un podcast qu’elle anime intitulé « Vulnérable avec Christy Carlson Romano », dans lequel elle partage régulièrement des détails intimes sur sa vie d’enfant acteur.

DISNEY STAR CHRISTY CARLSON ROMANO RÉVÈLE « PRIVATE BREAKDOWN » APRÈS LA FIN DE « EVEN STEVENS »

« Je ne prends pas ces décisions spontanément. Je suis très précise sur ce dont je parle parce que je peux le confirmer », a-t-elle déclaré. « Si je ne peux pas sauvegarder quelque chose ou si je suis impulsive, je pense qu’en tant que femme dans les médias, vous savez, les gens peuvent être jolis … J’essaie très fort de garder mon esprit ces jours-ci. Alors , oui, je suis vulnérable, mais je suis aussi protégé. »

Un sujet dont Romano peut parler avec confiance est d’être un enfant acteur.

L’homme de 39 ans est devenu célèbre dans la série « Even Stevens » de Disney Channel, incarnant la sœur aînée Ren Stevens de l’espiègle Louis Stevens de Shia LaBeouf. Elle a également exprimé le personnage principal de la série animée « Kim Possible » pour Disney.

Romano a parlé avec passion et ouvertement des pièges auxquels elle a été confrontée après avoir commencé sa carrière si tôt, du personnel au financier, et admet qu’elle en ressent toujours les effets.

Quand elle a entendu l’histoire du souvenir d’Elle Fanning de ne pas avoir obtenu de rôle et d’avoir été qualifiée de « inf—capable » à 16 ans, cela a bouleversé Romano.

DREW BARRYMORE SE DÉCOMPOSE À PAMELA ANDERSON SUR L’ÉLEVATION D’ENFANTS EN SPOTLIGHT: « ILS NE SE SONT PAS INSCRITS POUR CELA »

« Je suis tellement en colère », a déclaré Romano lorsqu’on lui a posé des questions sur l’histoire. « Je me sentais très déclenché, je me sentais très impuissant et désespéré à certains égards parce que je me disais: » Cela n’arrête pas d’arriver. Ce sont des gens que je considère comme ma communauté.

« Nous ne nous connaissons peut-être pas, et parfois beaucoup d’entre nous sont isolés de notre propre expérience, car comment allons-nous nous réunir et savoir, ‘Oh, avez-vous vraiment commencé à quatre ans ?’ Oh ouais. ‘Avez-vous un parent de scène?’ Oh ouais. C’est comme, il n’y a pas, il n’y a pas de salles de réunion pour les enfants acteurs récupérés.

Romano a fait sa part en tant que défenseur, exprimant ses préoccupations et ses expériences, mais note que le changement est lent.

« Je ne pense pas que les choses changent là-dedans. Je pense que jusqu’à ce qu’il y ait une quelconque modification de l’infrastructure fondamentale, les choses ne peuvent pas changer. Parce que nous travaillons sur des informations obsolètes sur la façon dont les enfants sont traités sur les plateaux », a-t-elle déclaré. a dit.

« Cela n’arrivera pas du jour au lendemain. Et ce n’est peut-être pas quelque chose de gérable au sein du syndicat. C’est peut-être quelque chose qui doit être un peu plus dans l’espace fédéral. Je ne sais pas trop ce que nous devons faire pour changer , mais il y a certainement des options.

BROOKE SHIELDS DÉTAILLE POURQUOI ELLE A RÉVÉLÉ UN VIOL 30 ANS PLUS TARD: « C’EST UN MIRACLE QUE J’AI SURVÉCU »

« Écoutez, en fin de compte, ces enfants sont des membres payants du syndicat. Et ils ne sont pas protégés par le syndicat. Ils ne sont pas suffisamment scolarisés directement par le syndicat. Ils peuvent avoir de petits ateliers ici et là, mais ils n’ont pas d’agents d’exécution ni de personnes chargées d’appliquer les mesures de protection, et c’est là le plus gros problème.

« Nous avons cette industrie qui profite de la commodité. Nous la voulons bruyante, rapide, amusante et bon marché, et nous en avons besoin tout de suite, et c’est ainsi que fonctionnent les productions. Ce n’est pas seulement un problème Nickelodeon, ou un problème Paramount ou qui que ce soit. . Ce n’est pas le problème d’un réseau en particulier. C’est un problème de toute l’industrie. C’est pourquoi cela revient soit au SAG, soit même au travail des enfants au niveau fédéral. C’est ce que j’ai vécu. Je pense que c’est précieux. Donc, si je ‘ J’en parle, je n’essaie pas de dénoncer, c’est plus ou moins moi qui plaide pour le changement. »

Même si le changement est lent, Romano ressent un plus grand sentiment de camaraderie avec ses camarades enfants stars, y compris ceux qui ont des podcasts avec son entreprise, comme Joey, Matt et Andy Lawrence sur leur podcast « Brotherly Love », ainsi que des podcasts à revoir sur « Wizards of Waverly Place » et « Ned’s Declassified School Survivor Guide », animés par les acteurs de ces séries.

« Ils sont tous venus ici à Austin, au Texas, où je vis, et nous avons fait la fête, et c’était génial », a déclaré Romano. « Et c’était comme, ‘Wow, les gars, regardez ce que nous créons, nous créons une communauté.’ Et c’est une communauté basée sur l’authenticité et la capacité de se parler de ces vies trépidantes que nous avons tous eues. »

La vie de la mère de deux enfants a ralenti depuis qu’elle a déménagé à Austin il y a deux ans, mais elle ne pourrait pas être plus heureuse.

L’ANCIENNE DISNEY STAR CHRISTY CARLSON ROMANO SUR TROUVER SA VOIX LOIN DE HOLLYWOOD: « J’AVAIS PEUR DE PARTIR »

« Écoutez, vous ne vous déplacez pas ici pour la météo », a plaisanté Romano. « Vous vous déplacez ici pour la raison que vous choisissez. Mais, pour moi, ce que je sais de mes choix, c’est que je voulais une qualité de vie plus lente qui donnait l’impression que je pouvais avoir une communauté de gens qui n’étaient pas compétitifs et qui me soutenaient. Et j’ai eu ça à Austin. »

Profiter de la vie sans compétition est essentiel pour Romano, qui élève deux filles avec Rooney – Isabella, 6 ans, et Sophia, 4 ans. Et elle est déterminée à éviter un style de vie trop compétitif et ambitieux.

« Mes filles sont si gentilles et elles adorent vraiment les vidéos YouTube. Et ma fille m’a vraiment fait flipper l’autre jour quand elle a demandé de faire une vidéo YouTube d’elle jouant avec ses poupées », a déclaré Romano.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

« Quand elle m’a demandé ça, je me souviens d’en avoir parlé à mon mari, et il m’a dit : ‘Eh bien, elle a compris.’ Mais nous savons ce que nous allons faire… J’ai dit que je voulais que mes enfants aient une véritable relation avec les arts, parce que les arts n’ont pas été créés pour être fondamentalement marchandisés, surtout pour les enfants.

« Je pense que les enfants doivent croire en la magie des arts et simplement trouver leur chemin dans leurs différentes compétences, qu’il s’agisse de chanter, de danser ou de jouer », a expliqué Romano. « Et même s’ils ne sont pas si bons dans ce domaine, ça va aussi. C’est le rejet, les éléments du marché et l’ambition qui souillent vraiment cette belle expérience d’avoir une relation avec les arts. Donc, vraiment, je Je veux juste que mes enfants, s’ils veulent performer, le fassent d’une manière qui les rende heureux. Je ne veux pas leur présenter cela d’une manière compétitive.

Romano facilite la jonglerie entre la parentalité, la création de contenu et la propriété d’entreprise. Mais elle n’a pas peur de demander de l’aide quand elle en a besoin.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« J’ai beaucoup d’éléments de soutien dans ma vie. J’ai un partenaire de production extrêmement merveilleux en la personne de mon mari, qui est le PDG de PodCo. Mais nous avons aussi d’autres personnes, nous avons une équipe de médias sociaux que nous avons développée. Je J’ai aussi mes beaux-parents qui ont déménagé ici. Et ma mère a déménagé à Austin, tant de gens ont déménagé à Austin.

Elle se concentre également sur la gestion du bien-être pour elle-même et s’est récemment associée à Emergen-C, aidant à lancer les nouveaux cristaux Emergen-C, une version à emporter de son supplément le plus vendu qui ne nécessite pas d’eau.

Romano compare le produit à Pop Rocks, un « régal de retour », comme elle l’a dit, et était heureuse de travailler avec l’entreprise car cela fait partie d’un bon souvenir pour elle.

« Quand j’étais sur le tournage de ‘Even Stevens’… J’avais un médecin qui commençait à me préparer Emergen-C, et il me le donnait comme supplément quotidien à mon système immunitaire », a-t-elle expliqué. « Et c’était tellement utile. En plus de cela, c’était le processus de le secouer et de me le donner, cela ressemblait à un acte d’amour. Et cela m’a aidé à m’en sortir. Et je m’appuierais sur Emergen-C pendant des décennies après.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

« Je sais que beaucoup de gens veulent le prendre lorsqu’ils pensent qu’ils tombent malades et des trucs comme ça, mais c’est en fait juste une merveilleuse option quotidienne pour vous aider à passer la journée et à vous sentir un peu en meilleure santé. Alors, Je m’appuie vraiment dessus de manière organique. »

À travers les hauts et les bas de sa carrière et en s’établissant en dehors du monde de la célébrité enfantine, Romano se contente de sa vie actuelle.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je pense que c’est pourquoi les gens sont heureux de voir où j’en suis maintenant », a-t-elle déclaré. « Parce que nous avons tous traversé des moments de notre vie où nous n’étions pas à notre meilleur. Et, en ce moment, ma vie est une question d’équilibre et de soutien, et Emergen-C en fait partie.

« Mais, dans l’ensemble, ma vie est une mosaïque de productivité et tout ce qui s’y trouve, même si c’est chaotique, sert toujours un but plus important. Donc, je suis très fier de ce que j’ai pu accomplir. Et je prenez-le juste un jour à la fois parce que rien n’est parfait. Et je ne suis certainement pas parfait, mais je suis définitivement dans un meilleur endroit que je ne l’étais.