La star de MRS Brown’s Boys ‘Dino a révélé une carrière « complètement différente’ ‘après avoir quitté la sitcom et prétendu qu’elle « l’avait retenu’ ‘.

Gary Hollywood a joué le coiffeur écossais dans la sitcom à succès de la BBC depuis ses débuts en 2011 jusqu’à son départ l’année dernière en raison d’un prétendu différend salarial.

Maintenant, l’acteur de 41 ans a parlé de ses projets futurs après avoir quitté le spectacle de Brendan O’Carroll.

Il a déclaré au Daily Star: «Avec Mrs Brown’s Boys, j’étais impliqué dans un travail qui me permettait d’avoir une belle vie.

«Mais cela m’a aussi retenu car je n’ai pas pu faire autre chose.

«J’ai joué Dino pendant si longtemps, alors j’aimerais jouer un rôle sérieux pour m’éloigner de ça.

«J’adorerais retourner dans le drame et faire quelque chose sous un jour complètement différent.»

Gary n’était pas la seule star à quitter Mrs Brown’s Boys l’année dernière, car Damien McKiernan, qui jouait Rory Brown depuis 2017, a également décidé de quitter la série.

Les garçons de Mme Brown sont revenus à Noël et au Nouvel An sans les acteurs pour deux nouvelles émissions spéciales.

Cependant, ils ont reçu les pires chiffres d’audience de l’émission à ce jour, mais cela n’a pas empêché la BBC de signer un nouvel accord avec Brendan, 65 ans, pour continuer à produire les spéciaux jusqu’en 2026.

Brendan a déclaré à The Irish Sun: «C’est incroyable que la BBC ait créé un créneau aussi spécial pour Mme Brown.

« Nous le faisons depuis déjà neuf ans – soit six de plus que la famille Royle et plus que Morecambe et Wise. »

« Ce nouvel accord que nous avons signé la semaine dernière va jusqu’en 2026, ce qui signifie que je serai en mesure de devenir le rôle, et nous avons une clause qui garantit que Mme Brown sera diffusée à 22 heures le soir de Noël, sinon pas besoin de le faire. «