La star de « Diff’rent Strokes » Todd Bridges révèle ses derniers mots à sa mère et l’actrice de « Good Times » Betty A Bridges

Todd Bridges a déclaré que lorsque sa mère, l’actrice Betty A. Bridges, était mourante cet été, ses derniers mots lui ont dit qu’elle pouvait y aller.

« Avant de mourir, elle était un peu réveillée et je l’ai embrassée sur le front et je lui ai dit : ‘Ecoute, si tu veux aller voir ta mère, ta grand-mère et tes frères, tu peux y aller, maman. Allez-y' », a révélé l’acteur, qui incarnait Willis Jackson dans « Diff’rent Strokes », au magazine People cette semaine. « ‘Tout ira bien’, et environ quelques heures plus tard, elle était partie. »

L’ancien élève de « Diff’rent Strokes », 59 ans, était aux côtés de sa mère lorsqu’elle est décédée fin août alors qu’elle était en soins palliatifs à son domicile de Phoenix. Elle avait 83 ans.

« Elle traversait trop de choses et j’étais heureux que Dieu la ramène à la maison », a déclaré Bridges à People. « Ma mère est décédée, pour moi, je ne voulais pas qu’elle le fasse, mais je ne voulais pas non plus la voir souffrir. »

Betty A. Bridges a joué un rôle crucial dans le rétablissement de Todd de sa dépendance, a partagé son représentant après sa mort. « Son amour dur et son soutien indéfectible mettent en évidence l’impact profond de la famille et des amis pour surmonter les batailles les plus difficiles de la vie », a déclaré le porte-parole.

Todd a déclaré à People : « La raison pour laquelle je suis sobre, c’est à cause d’elle », ajoutant qu’elle « se tenait derrière » lui « quoi qu’il arrive ».

Outre « Good Times », Betty est surtout connue pour ses rôles dans « ER » et « 2 Broke Girls ». Elle a également fait des apparitions dans « Quincy ME », « Wonder Woman », « Scrubs », « NYPD Blue », « What’s Happening !! » et « Diff’rent Strokes ».

Elle a également été manager et coach de théâtre à Hollywood, avec des étudiants comme Nia Long et Regina King.

Betty a cofondé la Kane Bridge Academy, une école de théâtre. Elle a finalement déménagé l’école chez elle à Los Angeles et a donné des cours gratuits aux enfants de son quartier.

Même s’il était heureux de prendre soin d’elle, Todd dit aux gens c’était difficile de « la regarder décliner, sachant qu’elle n’y arriverait pas ».