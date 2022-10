La star de Dieu merci, Sidharth Malhotra, rencontre la “jeune” Kiara lors de la projection du film, sa réaction gagne les cœurs

L’un des acteurs les plus connus et les plus discutés de Bollywood aujourd’hui est Sidharth Malhotra. La rumeur circule en ville qu’il sort avec Kiara Advani. Cependant, aucune des rumeurs n’a été confirmée par Sidharth ou Kiara. Actuellement, une douce vidéo de Sidharth avec une jeune fille nommée Kiara devient virale sur Internet. Sidharth a récemment rencontré une jeune fille lors d’une projection de Dieu merci et a souri quand il a appris qu’elle s’appelait également Kiara.

Les tourtereaux supposés Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont souvent aperçus ensemble lors de fêtes et d’événements à Mumbai. Plus récemment, les acteurs de Shershaah ont attiré énormément d’attention lorsqu’ils se sont réunis pour la fête d’anniversaire du producteur Ashvini Yardi et ont posé joyeusement pour les papas.

Et maintenant, il semble que Salman Khan ait également confirmé leur mariage dans son émission de téléréalité controversée Bigg Boss 16 où Sidharth est venu promouvoir son prochain film Thank God avec Rakul Preet Singh dans l’épisode Weekend Ka Vaar du samedi 15 octobre.

L’acteur de Sultan a dit à l’acteur de Kapoor & Sons sur scène : “Félicitations Sidharth, shaadi mubarak ho. Décision Kiara aapne liya hai… décision pyaara. Aur kiski Advani mein, hey bhagwan, conseil pe liya hai aapne yeh ?”, ce à quoi Sidharth a répondu , “Aap aur shaadi ki suggestion derahe ho?”

Salman a ensuite taquiné Sidharth avec le surnom de Kiara et a ajouté: “Sunlo Jaanam Teenu, nahi karna chah raha hai. Main Jaanam aur Teenu ko bachpan se jaanta hun.” La star de Thank God a répondu : “Meri co-star hai. Aur shaadi kab, kaha, kiske sath hogi, on ne peut pas le dire”.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Sidharth sera ensuite vu dans le thriller d’espionnage Mission Majnu qui mettra également en vedette la sensation sudiste Rashmika Mandanna, et fera la une de la franchise d’action Yodha avec Disha Patani et Raashii Khanna. D’autre part, Kiara sera ensuite vue dans la comédie romantique de Shashank, Govinda Naam Mera, aux côtés de Vicky Kaushal et Bhumi Pednekar. Elle est également la vedette du film encore sans titre RC15 avec la superstar Telugu Ram Charan.