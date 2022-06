La star de “Devenir Elizabeth”, Alicia von Rittberg, sur le rôle de la dernière reine Tudor: c’est “très nécessaire”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alicia von Rittberg savait qu’elle avait de grandes chaussures à remplir lorsqu’elle a été choisie pour jouer l’autre reine Elizabeth.

L’actrice joue le rôle de la jeune Elizabeth Tudor, qui devint plus tard la reine Elizabeth I d’Angleterre, dans le drame historique de STARZ “Becoming Elizabeth”. La série explore comment la fille du roi Henri VIII et la condamnée Anne Boleyn doivent surmonter les défis de la cour d’Angleterre pour se relever seules et obtenir la couronne. La série est basée sur la vraie vie d’Elizabeth, connue sous le nom de “The Virgin Queen” pour avoir résisté au mariage pendant son long règne. Le monarque est décédé en 1603 à l’âge de 69 ans.

Alors qu’Elizabeth est décédée il y a plus de 400 ans, von Rittberg a déclaré à Fox News Digital que son histoire était tout aussi pertinente aujourd’hui.

“Je pense que le simple fait de raconter comment une jeune femme est devenue l’une des plus grandes leaders que nous connaissons aujourd’hui, c’est juste quelque chose d’aussi moderne et contemporain aujourd’hui qu’il y a 400 ans”, a déclaré l’actrice de 28 ans. expliqué. “Je pense que raconter cette histoire non seulement d’une approche où vous apprenez à connaître la personne derrière cette grande icône parce que vous apprenez comment elle a grandi, mais aussi pour raconter l’histoire d’un point de vue féminin, je pense que c’est quelque chose qui est juste très nouveau et très nécessaire.”

Von Rittberg a admis qu’au début, elle était nerveuse à l’idée d’assumer le rôle, sachant que tant de stars emblématiques ont joué Elizabeth à divers moments de son règne : Cate Blanchett, Bette Davis, Helen Mirren et Judi Dench, entre autres. La grande percée de la star allemande est survenue aussi récemment qu’en 2014 lorsqu’elle a joué aux côtés de Brad Pitt dans “Fury”.

“Je pense que c’est juste intimidé par le fait que vous ne jouez pas seulement un personnage historique et que vous voulez bien faire les choses, mais aussi jouer quelqu’un qui a été interprété par des actrices aussi brillantes”, a déclaré von Rittberg à propos du plus grand défi. elle a dû faire face en prenant une pièce d’époque. “Je pense que cela m’a vraiment aidé à comprendre que, tout d’abord, ce sont les premières années que nous montrons. Il n’y a donc pas beaucoup de comparaison.

“Et deuxièmement, c’est une approche nouvelle et différente qui vous permet de jeter un coup d’œil derrière le rideau, qui montre le côté le plus émotionnel, le plus vulnérable, le plus humain d’elle, plutôt que de se concentrer uniquement sur la vie de cour. Je pense que… m’a vraiment aidé à jouer ce rôle.”

Pourtant, von Rittberg était déterminé à bien faire les choses. Selon des informations, elle a suivi un cours accéléré à “l’école des princesses” qui impliquait d’apprendre à monter à cheval, à écrire de la calligraphie, à danser la volta, à jouer du virginal, à se déplacer avec aisance tout en portant six couches de costumes et à parler avec un certain anglais. twang inspiré par Kate Winslet.

La formation sans fioritures en valait la peine, a déclaré von Rittberg. Alors qu’elle réfléchit à son expérience en donnant vie au rôle, von Rittberg a déclaré qu’elle souhaitait pouvoir s’asseoir face à face avec la reine.

Von Rittberg a déclaré qu’elle lui poserait une question à laquelle de nombreuses femmes aujourd’hui, des centaines d’années plus tard, peuvent encore s’identifier.

“Je voudrais lui demander comment elle a trouvé sa voix dans ce monde dominé par les hommes”, a-t-elle noté. “Si elle sentait qu’elle pouvait complètement faire son propre truc, ou si elle sentait qu’elle devait s’adapter à une manière masculine de diriger pour gagner le respect.”

