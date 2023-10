La star de « Desperate Housewives », Eva Longoria, se rend sur la plage en Espagne après avoir fait sensation avec Victoria Beckham

Il n’y a rien de désespéré chez Eva Longoria, qui continue de prouver que l’âge n’est qu’un chiffre à 48 ans.

L’actrice de « Desperate Housewives » a grésillé mardi sur la plage de Marbella, en Espagne, dans un petit bikini rose. Selon certaines informations, elle et son mari, José Bastón, ont récemment acheté une maison de vacances dans la ville côtière connue pour ses belles plages.

Le corps tonique de Longoria était accentué alors qu’elle courait dans l’eau – des lunettes de soleil intactes et un chignon serré. Au moment où elle est sortie de l’eau, les mèches de Longoria pendaient.

EVA LONGORIA APPELLE HOLLYWOOD POUR TRAITEMENT INÉQUITABLE

Sa escapade en Espagne constitue un changement de rythme significatif par rapport à sa semaine précédente à Paris, où elle a assisté et marché pendant la fashion week.

Mère de son fils Santiago, Longoria est ambassadrice de la société de beauté L’Oréal et a été l’une des nombreuses porte-parole à défiler pour la marque.

Elle a également assisté au défilé de mode de sa bonne amie Victoria Beckham à Paris, qui a rassemblé plusieurs invités célèbres, dont Kim Kardashian, Kris Jenner et le mari de Beckham, David.

Dans une récente interview accordée au Times, Longoria a déclaré qu’elle et Beckham, à qui elle a été présentée par l’intermédiaire de son ex-mari Tony Parker, sont « des petits pois dans une cosse ».

« J’aimerais que les gens sachent à quel point Victoria est drôle, charmante et intelligente. C’est la personne la plus drôle. Je pense qu’elle est introvertie mais elle est extravertie avec moi. Nous sommes inséparables », a-t-elle révélé. « Nous passons tout le temps des soirées pyjama, la plupart du temps dans leur ferme ou à Londres. En général, nous bavardons toute la nuit. Elle est extrêmement fidèle. Il n’y a jamais un moment où je ne peux pas l’appeler, qu’elle n’est pas disponible, qu’elle ne prend pas l’avion pour me voir. ou je prends l’avion pour la voir. Ou je fouille dans son placard. Elle me donne des conseils maternels et des conseils d’affaires », a-t-elle admis.

Longoria est la marraine de la fille unique de Beckham, Harper.

