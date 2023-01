La star de “Deadpool” Ryan Reynolds a parlé plus de Wrexham ces derniers temps

Dans les jours qui ont précédé le match de troisième tour de la FA Cup du Wrexham AFC contre Coventry City plus tôt ce mois-ci, Ryan Reynolds voulait croire qu’un bouleversement allait arriver.

Pour les Red Dragons, qui jouent dans la Ligue nationale de cinquième niveau, une victoire contre une équipe du championnat – trois niveaux plus haut sur la pyramide du football anglais – serait la réalisation la plus importante de l’équipe depuis la star de cinéma A-list connu pour la franchise “Deadpool” et son collègue acteur Rob McElhenney (star et co-créateur de la série FX “It’s Always Sunny in Philadelphia”) a obtenu la propriété du club gallois en 2021.

“Vous espérez toujours que vous allez mettre en déroute les grands garçons d’une manière incroyable”, a déclaré Reynolds à ESPN. “Mais honnêtement, j’espérais que nous marquerions.”

– Football sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, FA Cup, etc.

Lorsque Sam Dalby a marqué pour mettre Wrexham en place à seulement 12 minutes, l’énergie nerveuse de Reynolds n’a pas vraiment disparu. Regarder depuis son appartement à New York – rejoint par sa femme, l’acteur Blake Lively, et leurs trois jeunes filles – l’objectif initial aurait pu rendre l’expérience de visionnage encore plus stressante. Surtout quand une seconde a suivi à peine six minutes plus tard et que l’idée que Wrexham se qualifie pour le prochain tour de la plus ancienne compétition nationale de football au monde s’est soudainement transformée en quelque chose qui semblait réel.

“Je me promenais comme une sorte de tigre enragé qui renifle de la drogue”, a déclaré Reynolds.

Avec sa famille sur le canapé, Reynolds a continué à faire les cent pas autour de la table basse – criant et criant à la télévision – alors que Wrexham a construit une avance de 4-1 et, de manière exhaustive, s’est accroché pour gagner 4-3.

“Une partie de mon endoctrinement du sport consiste à côtoyer d’autres personnes qui en sont passionnées depuis qu’elles sont sorties de l’utérus”, a déclaré Reynolds. “Cela a un peu déteint sur moi et je pense que cela a déteint sur ma propre famille maintenant.”

Le copropriétaire et acteur de Wrexham, Ryan Reynolds, est rejoint par le joueur Ben Tozer lors d’une visite au stade de Wembley à Londres. Matt Lewis – La FA / La FA via Getty Images

C’est allé bien plus loin que ça. Au cours des deux années où Reynolds et McElhenney ont possédé Wrexham, le plus ancien club de football professionnel du Pays de Galles et le troisième plus ancien au monde, il a réussi à attirer l’attention mondiale d’une manière qui normalement ne le ferait pas – ou même ne devrait pas – être possible. Dimanche, Wrexham a une autre opportunité énorme sous les projecteurs lorsqu’il accueille Sheffield United – qui occupe confortablement la deuxième place du championnat et est en bonne voie pour la promotion de la Premier League – lors d’un affrontement au quatrième tour pour la FA Cup (11 h 30 HE, diffusion sur ESPN +).

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ SAMEDI, JAN. 28 (toutes les heures ET)

• Gérone vs Barcelone (10h15)

• Bayern contre Francfort (12h30)

• Man United contre Reading (15 h) DIMANCHE, JAN. 29 (toutes les heures ET)

• Brighton contre Liverpool (8h30)

• Wrexham contre Sheffield United (11h30)

• Leverkusen contre Dortmund (11h30)

• Real Madrid contre Real Sociedad (15h00)

Quantifier la nouvelle portée de Wrexham est une science inexacte, mais considérez ceci : en septembre 2019, la page Wikipédia de Wrexham AFC a été visitée 16 181 fois. En septembre 2022, ce nombre est passé à 809 410, soit une augmentation de 4 902 %. L’augmentation du nombre de vues ce mois-là était presque certainement le résultat direct de la sortie de la série documentaire FX “Welcome to Wrexham”, qui a commencé à diffuser sa première saison de 18 épisodes le 24 août.

Au cours de l’année écoulée, la page Wikipédia de Wrexham a enregistré en moyenne 266 573 vues mensuelles, et bien que ce ne soit pas autant que les équipes traditionnelles des “Big Six” de la Premier League sur la même période (Manchester United 657K ; Chelsea 482K ; Liverpool 453K, Manchester City 413K ; Arsenal 400K ; Tottenham Hotspur 293K), c’est plus que toutes les autres équipes actuelles de cette ligue. Dans la Ligue nationale, aucune autre équipe n’est comparable à distance. Notts County, le principal rival de Wrexham en matière de promotion cette saison, enregistre en moyenne environ 38 000 vues par mois.

En octobre 2022, deux mois après la première de “Welcome to Wrexham”, Wrexham avait atteint un niveau combiné un million de followers sur ses différentes plateformes de médias sociaux. Le club compte désormais 320 000 abonnés sur Twitter et 577 000 sur TikTok (par rapport aux abonnés du comté de Notts à 88 000 et 2 750 respectivement).

Reynolds a l’habitude d’être arrêté dans la rue. Telle est la vie en tant que l’une des personnes les plus reconnaissables de la planète. Mais au cours des derniers mois – et en particulier depuis la victoire de la FA Cup contre Coventry – les approches à New York ont ​​été différentes.

“Ils ne m’empêchent pas de parler de ‘Deadpool’ ou de tout autre [movie] projet”, a-t-il dit. “Ils m’arrêtent dans la rue pour parler de Wrexham. J’ai eu tellement de gens qui m’ont donné des coups de poing en disant: ‘Félicitations pour le match de Coventry.’ C’était fou à voir.”

Ryan Reynolds et Rob McElhenney sont rejoints par le roi Charles III et Camilla, la reine consort, avant un match à Wrexham en décembre dernier. Karwai Tang/WireImage

En soi, des choses comme les pages consultées sur Wikipedia ou les anecdotes d’un propriétaire peuvent être faciles à écarter comme étant quelque peu sans importance, mais à mesure que ce type de preuve s’accumule, il est difficile de nier qu’il reflète quelque chose de spécial. L’année dernière, la première de Wrexham sous la direction de Reynolds et McElhenney et la 157e saison du club ont été pour la plupart un succès. L’équipe a terminé la saison de la ligue à la deuxième place – à six points du rythme pour la promotion automatique en Ligue 2 – avant de perdre 5-4 en demi-finale des séries éliminatoires contre Grimsby Town. S’ils avaient gagné, cela les aurait mis 90 minutes avant d’obtenir une promotion.

Wrexham a également joué pour le FA Trophy (un tournoi semblable à la FA Cup qui ne comprend que des équipes de la ligue inférieure), mais a échoué 1-0 contre son rival de la Ligue nationale, Bromley. Mais avec David Beckham et Will Ferrell rejoignant Reynolds et McElhenney depuis les suites du stade de Wembley à Londres, cela n’a fait qu’ajouter au buzz autour de l’équipe.

Sur le terrain, l’année 2 a été encore meilleure. Le club est sur une séquence de 15 matchs sans défaite en championnat et se trouve au sommet du classement de la Ligue nationale. Au total, Wrexham a 20 victoires (avec cinq nuls et deux défaites) en championnat – avec sa dernière défaite le 4 octobre – et a une avance de trois points sur la deuxième place du comté de Notts.

Quant au succès hors du terrain, ce n’était pas une garantie que “Welcome to Wrexham” serait reçu aussi favorablement qu’il l’a été (note de 8,3/10 sur IMDB; 90 % d’évaluation sur Tomates pourries), mais cela a toujours été une partie importante du plan visant à tirer parti de la renommée et de la position de Reynolds et McElhenney dans l’industrie du divertissement au profit du club. Leur association rend le club plus attractif pour les marques pour des opportunités de sponsoring qui n’auraient pas été disponibles autrement.

“C’est ce que vous voyez des clubs de Premier League, des clubs de Championship League”, a déclaré Reynolds. “Nous voulons suivre l’exemple, même en tant que club de cinquième niveau. Nous le disons tout le temps, mais nous voulons être en Premier League, aussi fou que cela puisse paraître pour certaines personnes. S’il est théoriquement possible de passer de le cinquième niveau du football professionnel jusqu’à la Premier League, pourquoi ne ferions-nous pas cela ? Pourquoi n’utiliserions-nous pas notre dernière goutte de sang pour y arriver ?”

“Nous sommes là pour le trajet. Il s’agit d’un projet de plusieurs décennies”, a ajouté Reynolds.

Avoir une émission populaire documentant l’équipe (et un copropriétaire qui joue dans une franchise de films à succès) a renforcé la popularité de Wrexham. Catherine Ivill/Getty Images

Ils ne sont pas seuls non plus. Alors que le noyau dur de supporters de Wrexham sera toujours les personnes qui y vivent, Reynolds a déclaré qu’il pensait avoir puisé dans un groupe de fans – principalement par le biais de l’émission aux États-Unis – qui ont adopté Wrexham comme deuxième équipe en quelque sorte. Les fans qui ont une équipe principale qu’ils soutiennent, que ce soit en Premier League, dans une autre ligue en Europe ou au niveau national dans la Major League Soccer, se sont également investis dans ce que Wrexham construit.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

L’attachement émotionnel que les deux propriétaires célèbres ont développé pour la communauté est peut-être un sous-produit inattendu. Avant de reprendre le club, ils avaient une compréhension conceptuelle de l’importance du club pour la ville, mais l’avoir vécu pendant deux ans a fourni un niveau d’appréciation qui aurait été impossible à conjurer de nulle part. Après la défaite déchirante face à Grimsby l’année dernière, les fans de Wrexham se sont accrochés après la fin de la célébration des vainqueurs sur le terrain et ont continué à chanter pendant encore 20 à 30 minutes.

“Je m’étouffe vraiment en pensant à cela en ce moment parce que cela me dit tout”, a déclaré Reynolds. “Cela témoigne de l’espoir qu’ils avaient, cela témoigne de la confiance qu’ils ont placée en nous – pour prendre soin de ce club incroyablement chéri qui est une institution dans cette ville et quelque chose qui a été une grande partie de leur vie depuis plus de 150 ans.”

Pour arriver là où Wrexham veut être – la promotion dans la ligue suivante – le jeu en championnat est ce qui compte le plus. Mais le format à élimination directe de la FA Cup et son apparat environnant ont fourni un accès plus large pour regarder Wrexham jouer que ce qui est généralement disponible pour les matchs de championnat.

Une victoire contre Sheffield United, le favori décisif, ferait de Wrexham la 11e équipe de cinquième rang de l’histoire de la FA Cup à atteindre les huitièmes de finale, et pour ce match, Reynolds ne fera pas les cent pas dans son salon. C’est celui qu’il ne pouvait pas imaginer ne pas être là en personne.

“Il y a deux ans, je n’avais pas ce genre de passion pour le sport, et à certains égards, je le vois comme un fléau”, a-t-il déclaré. “D’une autre manière, je le vois comme la plus grande introduction qui m’ait jamais été faite, du moins d’un point de vue sportif. C’est fou. J’aimerais que cela ne domine pas autant de mes pensées et de mes actes que ces jours-ci, mais on ne fait rien de grand sans enthousiasme, disent-ils.”