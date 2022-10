La star de “Deadliest Catch”, Sig Hansen, explique pourquoi il ne voulait pas que sa fille Mandy poursuive la pêche

La fille du capitaine Sig Hansen était déterminée à suivre les traces de son père.

À 18 ans, Mandy Hansen est devenue l’une des plus jeunes femmes à pêcher dans la mer de Béring pendant les mois d’hiver. Maintenant, le père et la fille se dirigent vers la Norvège pour “Deadliest Catch: The Viking Returns”. La série de télé-réalité est une retombée de “Deadliest Catch” de Discovery, qui suit un pêcheur dans la mer de Béring pendant la saison du crabe royal et des neiges d’Alaska.

“La pêche fait partie de mon héritage et de ma culture”, a déclaré Mandy au magazine People jeudi. “Je n’allais laisser personne m’arrêter, y compris mon père.”

“J’ai juste de la chance de pouvoir passer du temps avec mon père et de le voir sur le terrain”, a partagé le joueur de 27 ans. “Beaucoup de gens n’arrivent pas exactement à faire ça. Et j’apprends de l’un des meilleurs.”

Selon le point de vente, la famille Hansen serait issue d’une longue lignée de pêcheurs norvégiens. Cependant, le patriarche hésitait à laisser sa fille rejoindre leurs rangs.

“Je ne voulais pas d’elle sur le bateau”, a admis l’homme de 56 ans. “J’ai perdu tellement d’amis… tu ne peux même pas comprendre. Tu es là-bas en train de risquer ta vie.”

Mandy est aussi une nouvelle maman. Elle a accueilli une fille nommée Sailor Marie en novembre dernier avec son mari depuis cinq ans, Clark Pederson. Pourtant, elle était déterminée à conquérir l’industrie dominée par les hommes malgré les inquiétudes de son père.

“Le fait est que je suis toujours là-bas”, a déclaré Mandy. “Je ne suis pas sur terre. Je suis à la maison. J’essaie toujours d’être la personne la plus travailleuse dans la pièce, et c’est le mieux que je puisse faire.”

Mandy a déclaré au point de vente qu’elle attend avec impatience le jour où elle pourra montrer les ficelles du métier à sa fille.

“J’ai hâte de l’amener là-bas”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais pas pour la mer de Béring, mais l’été, nous sommes à Cordoue, dans la région de Valdez, beaucoup plus calme. J’adorerais l’emmener là-bas avec moi.”

En 2019, Hansen a déclaré à Fox News Digital que sa famille vivait avec succès le rêve américain.

“Eh bien pour moi, j’essaie de ressembler à mon père”, avait-il expliqué à l’époque. “Origine norvégienne et très conservateur. Le rêve américain, pour nous, eh bien, c’est juste d’avoir une entreprise familiale. Une petite entreprise, mais ça marche bien parfois. Nous voulons voir une industrie durable, donc je peux le transmettre à mon enfants. Maintenant, j’ai un petit-fils, et peut-être qu’un jour il participera.

“C’est avoir ça, je pense, cette mentalité très conservatrice”, a-t-il ajouté.

Hansen a noté que la clé du succès est simple.

« Tout ce que vous avez à faire, c’est de travailler dur ! » dit Hansen. “Si vous travaillez dur, vous allez gagner, c’est tout. Des maths très simples.”