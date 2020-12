La star de Deadliest Catch, Nick McGlashan, est décédée à l’âge de 33 ans, marquant la huitième mort tragique parmi les acteurs et l’équipe de la série au cours de la dernière décennie.

McGlashan, un pêcheur et crabier de septième génération qui est apparu dans la série télé-réalité Discovery Channel pendant sept ans, est décédé dimanche à Nashville, a rapporté TMZ.

La cause du décès n’a pas encore été déterminée, a déclaré le média, citant sa famille et un médecin légiste.

La sœur de McGlashan a confirmé la nouvelle de sa mort sur Twitter dimanche soir, en écrivant: « C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à traverser. Veuillez serrer vos proches.

La star de Deadliest Catch, Nick McGlashan (photo) est décédée dimanche à l’âge de 33 ans à Nashville

McGlashan, un pêcheur et crabier de septième génération, est apparu dans 78 épisodes de la série télé-réalité Discovery Channel de 2013 à 2020

McGlashan, qui a participé à 78 épisodes de Deadliest Catch entre 2013 et 2020, est né à Akutan, en Alaska, dans une famille de pêcheurs chevronnés.

Il a commencé à crabier sur la légendaire mer de Béring à l’âge de 13 ans, suivant les traces de son oncle homonyme, qui aurait travaillé sur le premier bateau de l’industrie du crabe en Amérique.

McGlashan a rapidement gravi les échelons de l’industrie, pilotant le Cape Caution avant de prendre le volant du Summer Bay. Les deux navires ont été présentés sur Deadliest Catch.

Le décès de McGlashan marque la huitième mort tragique liée à Deadliest Catch au cours de la dernière décennie. Une affiche pour le spectacle est illustrée ci-dessus

Sa carrière a été plongée dans le chaos lorsqu’il a été suspendu de l’émission en 2017 en raison de luttes contre l’alcoolisme et la toxicomanie qui l’ont conduit en cure de désintoxication.

Au plus fort de sa dépendance, McGlashan buvait un demi-gallon de vodka et tirait un gramme de méthamphétamine et d’héroïne chaque jour, a rapporté TMZ.

Il s’est purifié en 2017 et a continué à utiliser son expérience pour inspirer les autres à rester sobres.

«Tout ce que j’ai toujours voulu faire, c’était être pêcheur, et j’ai perdu ça», a-t-il déclaré au Anchorage Daily News en mai de cette année. «J’ai perdu la capacité de travailler en mer parce que j’ai oublié comment vivre sur terre.

La biographie de McGlashan prend note de sa dépendance tout en louant sa présence énergique sur le pont.

«Nick est connu pour ses plaisanteries pleines d’esprit, travaillant à travers la douleur et n’arrêtant pas le travail tant qu’il n’est pas terminé», déclare la biographie.

«Il a également permis au bateau de faire face à toutes sortes de problèmes mécaniques, en fabriquant des solutions rapides à la volée. Nick a une riche expérience de la pêche et est la quintessence d’un vrai crabe.

McGlashan est né à Akutan, en Alaska, dans une famille de pêcheurs chevronnés. Il a commencé à pêcher au crabe sur la légendaire mer de Béring à l’âge de 13 ans

La cause du décès de McGlashan n’a pas encore été déterminée. Il est photographié avec sa mère en mai

Le décès de McGlashan marque la huitième mort tragique liée à Deadliest Catch au cours de la dernière décennie, survenant cinq mois après la mort du matelot Mahlon Reyes d’une crise cardiaque en juillet.

La pêche dans la mer de Béring est notoirement dangereuse, les eaux périlleuses et glacées exposant les bateaux à un risque élevé de chavirage alors que leurs équipages se débattent avec du matériel lourd sur le pont.

Mais comme avec McGlashan et Reyes, bon nombre des décès entourant Deadliest Catch n’ont pas eu lieu en mer.

Mahlon Reyes

La mort de Reyes à 38 ans a « complètement choqué » la famille, car il ne souffrait d’aucun problème de santé préexistant connu.

Il a été déclaré mort dans un hôpital de sa ville natale de Whitefish, dans le Montana, peu de temps après avoir subi une « crise cardiaque massive » le 25 juillet.

Reyes, qui est apparu pour la dernière fois sur Deadliest Catch en 2015, serait en train de se remettre d’un tendon d’Achille déchiré, qu’il a subi en crabe.

Il prévoyait de retourner en Alaska pour le début de la prochaine saison de pêche.

Pour honorer sa mémoire, la femme de Reyes a révélé qu’elle et son équipage de Deadliest Catch avaient prévu de répandre certaines de ses cendres dans la mer de Béring.

Mahlon Reyes (photo), qui travaillait comme matelot sur le Seabrooke et Cape Caution, est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 38 ans en juillet

Peintre Blake

Avant Reyes, l’ancien capitaine de Deadliest Catch, Blake Painter, a été retrouvé mort chez lui à Astoria, dans l’Oregon, en mai 2018.

Les autorités n’ont jamais dévoilé une cause précise de décès pour le peintre, mais TMZ a signalé qu’un certain nombre de drogues avaient été trouvées près de son corps, notamment de l’héroïne, de la méthamphétamine et de l’analgésique sur ordonnance Tramadol.

Selon la rumeur, sa mort serait due à une surdose accidentelle après que la police n’a trouvé aucune preuve de jeu déloyal.

L’ancien capitaine de Deadliest Catch, Blake Painter (photo), a été retrouvé mort d’une surdose accidentelle apparente de drogue à son domicile d’Astoria, dans l’Oregon, en mai 2018.

Joe McMahon

Joe McMahon, qui a été producteur associé sur neuf épisodes de Deadliest Catch en 2013, a été abattu à 24 ans près de la maison californienne de ses parents en juillet 2015.

Le bureau du shérif de Los Angeles a déterminé qu’il avait été tué dans un meurtre-suicide après que le tireur présumé ait été retrouvé mort dans sa voiture avec une blessure par balle auto-infligée.

Les rapports de l’époque suggéraient que McMahon était sorti pour enquêter sur un bruit provenant de la rue lorsqu’il avait été abattu.

Des témoins ont rapporté avoir entendu sept coups de feu suivis du bruit d’une voiture qui s’éloignait.

Les enquêteurs ont par la suite identifié l’assassin de McMahon comme étant Brandon Rafiepour, 24 ans. Ils n’ont pas dit comment les deux se connaissaient.

Joe McMahon (photo), qui a été producteur associé de neuf épisodes de Deadliest Catch en 2013, a été abattu à l’âge de 24 ans près de la maison californienne de ses parents en juillet 2015.

Tony Lara

Tony Lara, ancien capitaine du Cornelia Marie, est décédé à l’âge de 50 ans après avoir subi une crise cardiaque alors qu’il dormait à Sturgis, dans le Dakota du Sud, en août 2015.

Bien qu’il ne soit apparu que dans six épisodes de Deadliest Catch, sa mort a été profondément ressentie par les membres de la distribution et de l’équipe.

Aucune conversation n’a été interrompue. Aucun appel n’a été retourné », a déclaré l’équipage de Lara dans un communiqué après sa mort. «Lorsque Cornelia Marie avait besoin de lui, il a rapidement répondu par un« Quand »et un« Où ».

«Il a offert son soutien et ses conseils. Il a enseigné et il a éduqué. À la fin de la journée, Tony nous a tous rendus un peu meilleurs.

Tony Lara (photo), ancien capitaine du Cornelia Marie, est décédé à l’âge de 50 ans après avoir subi une crise cardiaque alors qu’il dormait à Sturgis, dans le Dakota du Sud, en août 2015

Justin Tennison

Justin Tennison, matelot du Time Bandit, est décédé à l’âge de 33 ans en 2011 dans une chambre d’hôtel à Homer, en Alaska, quatre jours seulement après son retour de la mer.

Il a été jugé que sa mort était due à des complications liées à l’apnée du sommeil.

« Justin était dur comme un taureau et était une bonne main », a déclaré l’équipage du navire dans un communiqué annonçant la nouvelle.

«Les capitaines et l’équipage ont apprécié son travail acharné et ses nombreuses contributions cette année. Il nous manquera terriblement et souhaitons à sa famille le meilleur pendant cette période des plus difficiles.

Keith Anderson

Keith Anderson, le père de la star de Deadliest Catch, Jake Anderson, a disparu en 2010 et ses restes squelettiques ont été retrouvés deux ans plus tard dans l’État rural de Washington.

Sa mort a été qualifiée d’homicide, mais huit ans plus tard, personne n’a été arrêté.

Les caméras Deadliest Catch ont capturé le moment où Jake Anderson a appris que son père avait disparu, offrant certaines des scènes les plus obsédantes de toute la série.

Après la récupération du corps de Keith Anderson, son fils a parlé franchement dans l’émission de la façon dont le traumatisme l’avait motivé à être le meilleur pêcheur possible.

Keith Anderson (photo), le père de la star de Deadliest Catch, Jake Anderson, a disparu en 2010 et ses restes squelettiques ont été retrouvés deux ans plus tard dans l’État de Washington rural.

Phil Harris

Phil Harris, capitaine du Cornelia Marie, est décédé à l’âge de 53 ans en 2010 – dix jours après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral lors du déchargement de crabe en Alaska.

Immédiatement après l’accident vasculaire cérébral, Harris a été transporté dans un hôpital d’Anchorage où il a subi une intervention chirurgicale et a été placé dans un coma médicalement induit.

Un peu plus d’une semaine plus tard, il a été sorti du coma et déclaré mort.

Le fils de Harris, Josh, a parlé de la mort de son père dans une interview avec People à l’époque, révélant le réconfort que sa famille avait trouvé dans ses derniers jours.

« Nous avons passé neuf jours au total pendant lesquels nous étions là pour profiter de quelques moments avec lui », a déclaré Josh. «Nous avions nos personnes les plus proches là-bas, et c’était génial.