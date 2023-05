La star de « Days of our Lives », Diedre Hall, se souvient de sa carrière de 5 000 épisodes – National

Pour le pilier du feuilleton Deidre Hall, c’est une étape qu’elle n’avait pas vu venir – cette semaine, elle célèbre son 5 000e épisode de Jours de nos vies.

« Lorsque vous signez un contrat pour commencer une émission de jour, ce n’est que 13 semaines de contrat », a-t-elle déclaré à Global News, se remémorant sa carrière.

«J’ai dépassé 13 semaines… puis nous sommes passés à un cycle de 26 semaines, puis nous sommes passés à un cycle annuel. J’ai encore des moments où j’entre dans le studio et je pense : ‘Est-ce que la carte-clé va fonctionner ?’ »

Pendant 47 ans (avec quelques brèves pauses), elle a diverti les fans en tant que Dr. Marlena Evans sur Jours. Dans le rôle, elle a fait face à la possession démoniaque non pas une, mais deux fois, a été présumée morte plusieurs fois, a subi des enlèvements et des enlèvements, a été accusée de meurtre et est tombée amoureuse de divers personnages.

L’histoire continue sous la publicité

Dire que ça a été une course folle est un euphémisme.

Michelle Butterfield de Global News s’est entretenue avec Hall over Zoom pour parler de son étape majeure dans sa carrière, des biens infâmes, de l’héritage durable de la télévision de jour et des conseils qu’elle donnerait à sa jeune personne.

À la mode maintenant Un homme soupçonné d’avoir poignardé mortellement sa mère et son enfant décède à Edmonton

Le directeur du Hilton arrêté après avoir pénétré par effraction dans la chambre d’un invité pour lui sucer les orteils: la police

Vous pouvez attraper Jours de nos vies en streaming sur l’application STACKTV ou partout où vous regardez W Network.

Global News, STACKTV et W Network sont des propriétés de Corus Entertainment.