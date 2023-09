L’actrice de « Days of Our Lives » Kassie DePaiva parle de son parcours de santé.

En juillet 2016, DePaiva a reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë peu de temps après son retour dans le rôle d’Eve Donovan dans le feuilleton de longue date. Pendant une pause, elle s’était envolée pour New York parce qu’elle avait l’impression que quelque chose n’allait pas.

« Je suis allé à un jamboree country à Hunter Mountain, et je suis assis sur un télésiège… Je sens sous mon bras, je dis : ‘C’est bizarre.’ J’ai senti deux nœuds. Alors j’ai pensé : « Hmmm ». Et ils n’étaient pas douloureux. Je sais que je ne me sentais pas mal, rien », a-t-elle partagé avec les co-animatrices du podcast « Dishing with Digest », Stephanie Sloane et Mara Levinsky.

DEIDRE HALL, STAR DE « DAYS OF OUR LIVES », DIT QU’ELLE UTILISE DE L’EAU BENITE AVANT DE FILMER DES SCENES DE POSSESSION DEMONIQUE

L’actrice chevronnée, qui a également joué un rôle dans « General Hospital », a poursuivi : « J’ai appelé et fixé un rendez-vous avec mon médecin et je lui ai dit : ‘D’accord, je reviens en juillet. Pouvez-vous m’intégrer parce que j’ai ces petits des nœuds ? Je veux juste m’assurer que tout va bien. Eh bien, j’ai fait une biopsie et vous savez que le reste appartient à l’histoire. »

Après avoir reçu les résultats de ses tests, elle a découvert qu’elle n’avait pas de cancer du sein (à l’époque), mais qu’elle avait plutôt reçu un diagnostic de leucémie.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« J’ai eu un cancer du sein un an plus tard », a expliqué DePaiva. « Je ris et je me dis : ‘Peux-tu le croire ?’ Mais j’ai subi une tumorectomie et tout était clair et maintenant, dans l’état actuel des choses, je suis sans cancer et heureuse. »

La star du feuilleton a partagé ce que c’était que de subir une chimiothérapie après avoir reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë.

« J’expliquais à quel point la chimio est horrible pour votre corps et que ce n’est pas au jour le jour, c’est de minute en minute », a déclaré DePaiva. « Vous savez, vous pensez : ‘D’accord, je vais aller bien’, et puis vous vous levez et tout d’un coup, votre corps élimine… Je veux dire, c’était, tu t’évanouis ou tu vas vomir ? »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a ajouté : « C’est juste dégueulasse, et tu penses juste : ‘Ça ne finira jamais’, et puis c’est le cas, et ensuite tu te dis : ‘Est-ce que j’ai fini avec ça ?’ Je n’arrive pas à y croire, et c’est un peu là où j’en suis maintenant, en disant : « Je n’arrive pas à croire le voyage », mais je suis reconnaissant. »

En août 2016, DePaiva a partagé son diagnostic de leucémie sur son blog et a noté qu’elle avait passé six semaines à l’hôpital et qu’elle s’attendait à être hospitalisée plus longtemps.

« J’ai des guerriers de prière, une famille et des amis incroyables qui m’ont extrêmement soutenu », écrivait DePaiva sur son blog à l’époque. « Même si je ne suis pas en mesure d’être ‘prêt pour la caméra’ maintenant… mon objectif est de recommencer bientôt à semer le trouble à Salem. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Puisque DePaiva n’a plus de cancer, elle devrait revenir dans le rôle de Blair Cramer dans de nouveaux épisodes de « General Hospital ».