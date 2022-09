La star de Darlings, Vijay Varma, parle de sa vie amoureuse “tragique”, révèle avoir reçu “5 000 roupies par mois” d’une femme avec qui il est sorti

L’acteur de Darlings, Vijay Varma, qui a attiré l’attention avec sa performance dans le film Gully Boy avec Ranveer Singh, a révélé qu’il était fauché pendant la plupart de ses années de fréquentation. Il a avoué avoir reçu Rs 5000 par mois de sa petite amie.

Dans une vidéo partagée par l’application de rencontres Buble India, Vijay Varma a déclaré: “C’est très tragique parce que la majeure partie de ma vie amoureuse s’est déroulée quand j’étais fauché.” Il a ajouté: “Il y avait des filles, qui étaient violemment contre moi pour payer… Cette fille, elle me donnait 5 000 ₹ ou quelque chose comme ça… par mois…”

Regarder la vidéo:





Vijay Varma a dépeint le personnage d’un mari violent dans le film Darlings d’Alia Bhatt et a conquis les cœurs avec sa performance. L’acteur a reçu des demandes en mariage du Pakistan, de Candana et de France.

Plus tôt, il a partagé des captures d’écran des messages qu’il a reçus sur Instagram avec des réponses hilarantes. Vijay a publié une vidéo boomerang sur les réseaux sociaux après quoi il a reçu ces demandes en mariage. La première capture d’écran est celle d’une fille qui dit : “Pakistan aajao mere maa baap se baat karne s’il vous plaît.” Vijay a répondu: «Bas ye Lucknow wala khatam kar ke aata hoon. Mirzapur ki tire sur toh hoti rahegi aaram se.





La deuxième fille a dit : « Gujrat best hai aa jaao. Bechchan ji bolte hai kuch dino à gujaro Gujrat moi. En lui répondant, Vijay a dit: “Hahahahahaha je ne peux même pas… .. Big B ko aaye ladka set karne ke liye bataao.”

La troisième fille a dit : « Canada bhi aajai mere pati se rishtey ki bat karne ». En réponse, Vijay a déclaré: “Pati yaa Pita, Candadian balike?”





Le quatrième a dit : « Phir, viens en France, maman attend… s’il te plaît. Vijay a dit, “itna toh yaar main aone maa baap se bhi nahi mila.”





Une autre capture d’écran présente le message d’un garçon qui se lit comme suit : “Ye jya chlrha hai, inhe samjhaao acteur hu… shadi.com nahi.”





Récemment, la page officielle de Netflix India a publié une vidéo intitulée « The Roast of Vijay Varma » sur Instagram. Dans le clip, l’acteur peut être vu en train de fouiller les créateurs de Darlings. Il a dit: « Vous avez dû regarder Darlings. C’est vrai que mon visage n’est pas assez beau pour les affiches et même s’il est là, il est caché quelque part dans les affiches. Mais dans les scènes, ce visage devient inoubliable. Tous ces f***rs disent que je ne suis pas une star. Je ne suis pas une star. C’est étrange parce qu’ils m’ont choisi dans les films pour avoir cette étoile supplémentaire dans les critiques. Je suis cette étoile.