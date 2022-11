La star de Dancing on Ice, Vanessa Bauer, rompt le silence sur sa romance avec Joey Essex

La star de DANCING On Ice, Vanessa Bauer, a rompu son silence sur sa « romance » avec Joey Essex.

L’ancienne star de Towie, Joey, 32 ans, a été jumelée à Vanessa, 26 ans, pour la prochaine série de Dancing on Ice – mais les récentes publications et sorties sur Instagram ont déclenché des rumeurs selon lesquelles leur relation pourrait être plus que professionnelle.

La star de Dancing on Ice, Vanessa Bauer, a parlé de sa « romance » avec Joey Essex

Cependant, Vanessa a remis les pendules à l’heure et a déclaré que leur relation était purement professionnelle.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait du vrai derrière les rumeurs d’amour, Vanessa a dit en exclusivité au Sun : “Nous ne sommes que des partenaires de patinage.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait voir une romance s’épanouir à l’avenir, Vanessa a confirmé: “Non, non, nous ne sommes que des partenaires de patinage.”

Semblant sensationnelle dans une mini-robe en velours noir lors de la soirée d’ouverture d’Elf the Musical, Vanessa a ouvert ses séances d’entraînement exténuantes avec Joey.

Vanessa a expliqué qu’elle craignait initialement que la star de la télévision Joey ne prenne pas la compétition au sérieux, mais qu’elle se soit rapidement trompée.

“Dancing on Ice ne pouvait pas aller mieux en ce moment, Joey progresse très vite et il travaille dur”, a-t-elle déclaré.

«Il prend Dancing on Ice très au sérieux; J’avais un peu peur au début qu’il plaisante trop.

“Mais nous nous amusons beaucoup et en même temps nous nous entraînons très dur.





“Il me prend vraiment au sérieux et il prend le spectacle au sérieux.”

Bien que Joey se soit récemment tranché le doigt pendant l’entraînement et ses nombreuses chutes sur la glace, Vanessa a déclaré qu’elle avait pleinement confiance en son partenaire pour effectuer ces énormes remontées.

“Il tombe pas mal mais c’est parce qu’il se jette dedans, je veux dire qu’on ne peut pas vraiment éviter toutes ces blessures”, a poursuivi Vanessa.

“Je lui fais confiance pour me soulever, il trouve ses marques et il finira par me soulever.”

La star a admis qu’elle et Joey ont passé des heures conscients que la compétition sera féroce cette année.

Vanessa a ajouté: “Je pense que la compétition est assez élevée cette année, je pense que tout le monde est assez bon et tout le monde veut vraiment faire le show cette année.

“Donc, on ne sait jamais jusqu’à ce qu’on les voie sur la glace, je n’ai pas encore vu les concurrents patiner.”

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a raconté comment Joey était rapidement tombé amoureux de Vanessa après avoir été jumelé avec elle pour l’émission ITV – bien qu’il ait été photographié en train de s’embrasser Love Islander Maura Higgins quelques jours plus tôt.

Une source a déclaré: “Ils se sont certainement rapprochés très rapidement, mais ce n’est peut-être pas une surprise – Vanessa est magnifique et Joey a toujours été un charmeur.

“Dès qu’il a été jumelé avec elle, ceux qui le connaissent ont estimé qu’il l’aimerait comme un fou, et il ne perd clairement pas de temps à bouger.”

Joey a été photographié en train de bécoter passionnément Maura après les National Television Awards en octobre – suscitant des rumeurs selon lesquelles ils pourraient commencer à sortir ensemble.

Mais il semble avoir rapidement évolué, tandis que Maura a insisté sur le fait qu’elle était célibataire.

Le couple a déclenché des rumeurs de romance après avoir été aperçu à l'aise