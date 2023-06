La star de Dancing On Ice, Vanessa Bauer, montre à son ex Joey Essex ce qu’il lui manque alors qu’elle émerveille en bikini sexy sur la plage de Malibu

L’avenir semble radieux alors que Vanessa Bauer de Dancing On Ice débarque sur la plage.

La patineuse professionnelle tonique et bronzée portait un bikini orange alors qu’elle pagayait dans les vagues à Malibu, en Californie.

Éclaboussure

Vanessa Bauer a séduit dans un bikini sexy sur la plage de Malibu[/caption] Éclaboussure

La patineuse professionnelle portait un bikini orange alors qu’elle pagayait dans les vagues à Malibu, en Californie[/caption]

Vanessa, 27 ans, s’est rendue aux États-Unis après qu’il est apparu qu’elle s’était séparée de son partenaire célèbre Joey Essex, 32 ans.

La star de télé-réalité Joey, qui vit maintenant à Dubaï, a été finaliste avec Vanessa à l’émission ITV en janvier.

Ils ont rompu en avril et elle est maintenant sur l’application de rencontres Raya.

German Vanessa a déclaré aux fans d’Instagram: « Chaque relation ratée est un pas de plus vers l’homme parfait pour vous. »

Le mois dernier, Joey a déclaré dimanche au Sun: « Je suis dans la meilleure forme de ma vie, je suis célibataire et je me ressaisis.

« Si une fille gentille et gentille entre dans ma vie, j’apprendrai à la connaître. J’aimerais avoir une petite amie, mais elle doit s’intégrer à mon puzzle.

« J’ai eu de belles copines au fil des ans, mais j’ai besoin d’une fille pour me relever et me faire sourire tous les jours.

« Quand je rencontrerai The One, je me marierai certainement dans l’Essex. »

Rex