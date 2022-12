La star de Dancing on Ice souffre d’une vilaine blessure au cou dans un terrifiant accident d’entraînement

La star de DANCING On Ice, Darren Harriott, a subi une horrible blessure après être tombée sur le cou alors qu’elle pratiquait un ascenseur.

Le comédien, célèbre pour des émissions telles que Love Island: Aftersun, a eu un accident sur la patinoire avec son partenaire Tippy Packard.

Instagram/darrenharriott

Il a expliqué qu’il avait été victime d’un coup de fouet cervical et qu’il était incapable de tourner la tête ou de lever un bras.

Darren, 34 ans, a raconté à ses fans ce qui s’était passé dans un post sur Instagram cet après-midi.

Il a dit: «Soooooo… Je suis tombé en arrière hier sur la glace vers la fin de ma leçon et j’ai maintenant un coup de fouet cervical.

« Je ne peux pas tourner correctement la tête ni lever le bras gauche. C’est une grande semaine pour tout le monde sur Dancing on Ice parce que c’est du tournage promotionnel et du show and tell donc je suis vidé.

Cependant, il a émis une note plus optimiste, ajoutant: “J’ai besoin de quelques jours pour réduire l’inflammation, puis je reviens à” Spice on ice “avec mon incroyable partenaire.”

Se réchauffant à ce thème, le stand-up a poursuivi: «Est-ce que quelqu’un d’autre entend un coup de fouet cervical et pense immédiatement à de fausses déclarations d’accident?

«Tout le monde ajoutait toujours un coup de fouet cervical en plus d’une réclamation. “Vous leur dites que vous avez aussi un coup de fouet cervical, ils ne vérifieront pas.”

TVI