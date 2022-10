La star de Dancing On Ice souffre d’un chagrin familial alors que son frère décède à l’âge de 44 ans

La star de DANCING On Ice, Brianne Delcourt, a révélé son chagrin après la mort de son frère.

Le patineur professionnel a rendu un vibrant hommage à Ryan Brown, décédé à l’âge de 44 ans, sur Instagram.

Partageant sa photo, elle a écrit: “Nous vous avons dit nos derniers adieux hier [heartbreak emojis] J’ai tellement souhaité toute la journée que tu verrais l’amour qui t’entourait @ryanbrown4177.

« Vous ne devez jamais en douter ! merci d’être le meilleur grand frère pour moi et un tas de gens qui t’ont connu. Merci de toujours faire partie de ma vie et de m’aider à me guider et à me donner des conseils sur la parentalité. Surtout, merci de m’avoir fait rire. Je n’oublierai jamais cet immense sourire et ce rire du ventre et comment tu illuminais une pièce chaque fois que tu étais là.

“La nuit dernière a été difficile, être chez ta mère et dans une maison remplie des meilleures personnes qui t’aimaient tant et s’attendre à ce que tu entres et dise quelque chose de ringard ou commence à me taquiner à propos de quelque chose. Vous n’avez pas… !”

Brianne a poursuivi en parlant de son amour pour Ryan et a été réconfortée qu’il soit maintenant dans un « endroit heureux ».

Elle a déclaré: «Mon seul souhait est de pouvoir vous aider à traverser cette douleur avec laquelle vous avez lutté, mais je sais maintenant que rien de ce que quelqu’un aurait dit ou fait n’aurait amélioré les choses. Comme vous l’avez toujours dit après chaque message ou appel “parlez-vous”… ! Ce n’est pas un au revoir, c’est ‘parle à toi’ plus tard… Je t’aime RyRy. Votre petit Moonshine .”

Ses followers lui ont envoyé beaucoup d’amour et leurs condoléances.

L’un d’eux a écrit : “Je pense à toi et à ta famille. J’ai perdu ma grande sœur il y a quelques années et c’est tellement étrange quand elle ne fait plus partie de ta vie. Prenez soin de vous. X.”

Un autre a posté : « J’ai perdu mon frère aussi c’est triste et tu ne comprends jamais que j’ai appris à vivre avec. Ils sont toujours à vos côtés x.





Un troisième a déclaré: «Les pensées sont avec vous et votre famille en cette période difficile et triste. Attachez-vous aux 44 merveilleuses années de souvenirs, ils ne pourront jamais vous être enlevés.

Brianne est mariée au footballeur à la retraite et ancienne star de Dancing On Ice, Kevin Kilbane.

Ils ont accueilli leur deuxième enfant, Keavy Anne, ensemble en avril, 15 mois après la naissance de leur premier enfant, Olivia.

