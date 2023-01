La star de Dancing On Ice s’est précipitée à l’hôpital après s’être fracassé le visage sur la glace

La star de DANCING On Ice, Sylvain Longchambon, a été transportée d’urgence à l’hôpital après s’être fracassé le visage sur la glace.

Le patineur professionnel, qui a été jumelé avec la star de Coronation Street, Mollie Gallager, s’est fendu le menton dans un accident soudain.

Rex

Rex

Le directeur créatif de l’émission ITV, Dan Whiston, a révélé avoir été témoin de l’accident qui s’est produit hors des ondes.

Dan a déclaré au Sun : « Nous avons eu beaucoup de chutes cette semaine, et le patineur professionnel Sylvain a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être cogné le menton sur la glace pendant les répétitions.

“Il avait le menton collé et heureusement, il était de retour sur la glace avec Mollie Gallagher qui a réalisé une solide performance.”

Le couple a ensuite impressionné les juges lors de la semaine musicale avec et a remporté un score de 28,5 pour une routine émotionnelle de She Used To Be Mine de la comédie musicale Waitress.

Dan, né à Blackpool, qui a joué dans toutes les séries de Dancing on Ice depuis ses débuts en 2006, a révélé que ce n’était pas la seule urgence dans les coulisses qui menaçait de faire dérailler le spectacle.

Le chorégraphe a poursuivi: «Juste au moment où nous pensions que nous ne pouvions plus avoir de drames cette semaine, nous avons eu une situation où la plate-forme sur laquelle se tenait la distribution musicale devait être vissée dans la glace pour l’empêcher de glisser.

“J’ai absolument adoré chorégraphier une performance professionnelle aussi excitante aux côtés de nos invités spéciaux de Tina la comédie musicale!”

Et ce n’est pas le premier accident déchirant à avoir lieu sur la série 2023.

La pop star Siva Kaneswaran s’est évanouie dans un horrible accident après s’être fracturé la tête sur la patinoire lors d’un entraînement avant Noël.

Le chanteur de 34 ans, surtout connu pour avoir fait partie du groupe The Wanted, est l’un des visages célèbres participant à la série de cette année du concours ITV.

S’adressant au Sun, Siva a déclaré: “Vendredi, je viens de m’évanouir.

“J’ai fait une grave chute et je me suis cogné l’arrière de la tête, j’ai donc reçu un diagnostic de commotion cérébrale légère à compter d’aujourd’hui (mercredi 11 janvier).

“Donc, ça a été difficile pour moi de revenir sur la glace et ça peut vraiment ébranler votre confiance, surtout quand vous venez de vous casser la tête sur la glace.”

Il a poursuivi: “Heureusement, nous avons un médecin à côté de la patinoire et nous avons donc fait prendre ma tension artérielle et ma prise de sang et ils ont vérifié mes yeux, donc c’est là, je suis toujours là, je vais bien, mais j’ai été assez secoué.”

Cela survient alors que Patsy Palmer a chuté dimanche mais a été sauvée de l’élimination lors du patinage.