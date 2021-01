L’avenir de Rufus Hound sur Dancing On Ice est incertain après avoir été contraint de s’isoler.

La bande dessinée a dû se retirer de l’émission de demain après être entrée en contact avec quelqu’un qui a COVID-19.

Il doit maintenant s’isoler pendant 10 jours, conformément aux directives gouvernementales

Cela signifie que son avenir sur le spectacle de patinage sur glace ITV est dans l’air. Rufus, 41 ans, devait jouer dans le cadre du numéro de groupe demain soir – et de nouveau dimanche prochain pour son patinage individuel.

Mais il ne peut plus faire non plus.

On ne sait pas encore s’il sera autorisé à revenir dans l’émission. Des sources disent qu’il a été testé négatif pour le coronavirus et qu’il s’isole maintenant à la maison.







(Image: Matt Frost / ITV / REX / Shutterstock)



Son partenaire professionnel Robin Johnstone a également été conseillé de rester à l’écart des studios Dancing On Ice.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: « Cette semaine, Rufus Hound est entré en contact avec une personne en dehors de l’émission qui a été testée positive pour Covid 19.

Cela signifie que, suivant les directives du gouvernement, il s’isolera pendant dix jours. Nous espérons le revoir bientôt sur la glace. »

Tous ceux impliqués dans Dancing On Ice sont testés tous les deux jours pour le coronavirus alors que les patrons tentent de garder l’ensemble COVID-19 libre et de prévenir toute épidémie.

Rufus, papa de deux enfants, manquera énormément – après avoir fait sa marque dans le premier spectacle de la série dimanche

Le comédien a impressionné par sa performance – remportant le premier billet d’or de la compétition, le menant directement au tour suivant.







(Image: ITV)









Les juges Ashley Banjo, John Barrowman, Jayne Torvill et Christopher Dean ont adoré son skate sur le thème de Super Mario et lui ont donc garanti une place à la Semaine de la musique dimanche prochain.

Mais malheureusement maintenant il ne pourra plus participer, on ne sait pas encore si les patrons lui permettront de patiner à nouveau une fois sa période d’isolement terminée.

Il a prononcé un discours passionné sur l’échec récent du gouvernement à fournir des repas scolaires gratuits aux plus pauvres – et a admis qu’il avait été «émotionnellement instable pendant l’année écoulée».







(Image: ITV)



Des centaines de personnes se sont plaints à l’Ofcom après les commentaires de Rufus critiquant le gouvernement, à la lumière de la campagne du footballeur Marcus Rashford pour nourrir les enfants les plus pauvres pendant les vacances scolaires.

Dancing On Ice n’est pas la première émission de téléréalité à laquelle il a participé – il avait déjà remporté le spécial de Noël Strictly Come Dancing en 2013.

Il était un panéliste régulier pour Celebrity Juice et est également apparu dans des émissions telles que Never Mind The Buzzcocks.

Il s’est également fait un nom dans un certain nombre de productions théâtrales, notamment Dirty Rotten Scoundrels, The Boy In The Dress et Everybody’s Talking About Jamie. Dancing On Ice revient à ITV demain soir à 18h.