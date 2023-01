La star de Dancing On Ice, Perri Kiely, suscite des rumeurs selon lesquelles il serait séparé de sa toute première petite amie Laura alors que les fans découvrent un indice

La star de DANCING On Ice, Perri Kiely, a déclenché des rumeurs selon lesquelles il se serait séparé de sa toute première petite amie Laura après un “indice”.

L’ancien danseur de Diversity s’est rendu sur Instagram pour publier de rares clichés en solo pour ses fans au cours du week-end, suscitant l’inquiétude.

Perri a posté un cliché rare sans sa petite amie

Perri, 27 ans, qui a participé à Dancing On Ice en 2020, a été vu posant seul pour le nouveau téléchargement sur son Instagram.

La star de la danse a été vue en train de poser pour une photo avec son chien alors qu’il semblait se promener seul dans les bois.

“Promenade du dimanche”, Perri a sous-titré le cliché de lui-même et de son doux carlin, avant de se lancer seul dans ses histoires Instagram.

La star a montré la campagne, photographiant son carlin avant de se coucher derrière le feu chaud à l’intérieur.

Ailleurs, sa première petite amie, Laura, s’est tournée vers ses réseaux sociaux avec un cliché en solo lors d’une soirée avec un commentaire énigmatique.

“Un nouveau chapitre”, a-t-elle légendé le message, laissant entendre que la paire aurait pu se séparer.

“Gros câlins”, avait commenté l’un de ses followers, tandis qu’un autre disait : “Bonne chance avec votre nouveau chapitre.”

Cela vient après que Perri ait partagé la photo de lui et de sa petite amie – son premier amour sérieux – après Dancing On Ice.

Il s’est réuni avec Laura Smith, qui a travaillé sur le spectacle.

Un initié a déclaré en 2020, lorsque leur relation a été révélée : « Perri est épris. Ils se sont rencontrés sur Dancing On Ice.

“Laura a immédiatement attiré son attention et il flirtait comme un fou avec elle.

«Perri et Laura ont pris très lentement et ont eu quelques rendez-vous avant le verrouillage. Ils l’ont maintenu ces derniers mois. Perri ne pourrait pas être plus heureux.

Le danseur, qui anime l’émission de petit-déjeuner avec Jordan Banjo sur la radio Kiss, n’a pas eu la meilleure chance avec sa vie amoureuse, ayant participé à Celebs Go Dating sur E4 en 2017.

Le couple s'est rencontré sur Dancing On Ice en 2020

Perri faisait partie de l'émission ITV il y a trois ans