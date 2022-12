La star de Dancing On Ice, Mollie Gallagher, ne ressemble en rien au personnage de Corrie alors qu’elle révèle une incroyable transformation capillaire

La star de DANCING On Ice, Mollie Gallagher, avait l’air très différente avec une nouvelle transformation capillaire.

L’actrice – qui joue la nièce perdue depuis longtemps de Roy Cropper, Nina Lucas – est connue pour ses tresses sombres et son maquillage gothique emblématique.

instagram/mollie.gallagher_

instagram/mollie.gallagher_

La star a changé de look lors d'une soirée festive

Mollie, qui s’est inscrite à la nouvelle série de la compétition de patinage ITV, a montré son élégant chignon blond décoloré en un clin d’œil festif.

En regardant des mondes loin de son personnage à l’écran, Mollie, 25 ans, portait un corset court noir avec des volants roses et une jupe crayon assortie.

Elle a opté pour un rouge à lèvres rouge, un fard à paupières argenté et un eye-liner épais alors qu’elle se préparait pour la sortie de Noël.

La star du savon portait ses cheveux en chignon serré sur le dessus de sa tête, avec des mèches de cheveux pendantes.

L’actrice a ensuite modifié sa coiffure en desserrant ses cheveux pour créer un demi-chignon.

La star a provoqué une tempête dans sa tenue moulante, qu’elle a associée à une paire de grosses bottes noires.

Elle a terminé son look avec des créoles en argent et un tour de cou noir.

Le favori de la télévision a simplement légendé le message: “Changement de cheveux rapide.”

Mollie, qui vit à Manchester avec son petit ami Dan Myers, a récemment expliqué qu’elle avait du mal à se concentrer lorsque d’autres personnes parlaient et qu’elle oubliait également ce qu’elle disait au milieu d’une phrase.

“Je vais juste sur ma journée et la minute suivante … j’ai littéralement juste oublié ce que j’allais dire”, a-t-elle commencé.

L’actrice a ensuite expliqué comment elle minimise souvent la perte de son fil de pensée.

“Ça ne devait pas être quelque chose d’important.”

Elle a ensuite partagé une vidéo avec ses yeux écarquillés tandis que la chanson Happier Than Ever de Billie Eilish jouait en dessous avec les paroles “Je ne me rapporte pas à toi”.

Mollie l’a légendé: “Moi quand les gens parlent pendant des lustres en oubliant de quoi ils parlent ou en mélangeant leurs mots.”

Mollie a révélé comment Dan l’a aidée à se déconnecter de son rôle de Corrie lors de ses intrigues dramatiques l’année dernière après avoir eu du mal à se déconnecter des scènes émotionnelles de Nina.

Le petit ami de Nina, Seb Franklin, a été tué à coups de pied par Corey Brent et sa bande de voyous dans une attaque de crime de haine déchirante qui rappelle l’attaque du monde réel contre Sophie Lancaster en 2007.

Mais parlant de la façon dont son rôle a eu un énorme impact émotionnel et de la façon dont elle a eu du mal à se déconnecter de tous les traumatismes de Nina à la fin de la journée, la star du savon a révélé: “De toute évidence, lorsque l’histoire de Nina et Seb a commencé, nous étions tous toujours en lock-out donc rien n’était ouvert.

« Vous ne pouviez pas aller au pub et voir vos amis. Heureusement, je vis avec mon petit ami, donc nous ferions de petites choses ensemble après le travail et le week-end », a-t-elle poursuivi au TV Mag du Sun.

“Mais parce que je ne faisais rien en dehors du travail, j’étais littéralement Nina plus que Mollie.”

En octobre, il a été révélé que Mollie avait rejoint le casting de Dancing On Ice 2023.

Parlant de l’obtention du poste, elle a déclaré à Lorraine d’ITV: «Je suis vraiment excitée. Je ne me suis pas encore vraiment sentie nerveuse, étrangement. Mais étant ici aujourd’hui, je le ressens un peu maintenant !

En demandant conseil à ses co-stars de Coronation Street qui ont déjà pris DOI, Mollie a déclaré: “Je vais obtenir tous les conseils que je peux parce que je vais en avoir besoin!”

